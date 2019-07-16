İtfaiyeden leylek kurtarma operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan leylek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Gümüş Mahallesi Asmalı mevkisinde bulunan sulama kanalının hidrantında leylek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kumavşarı şubesi ekipleri, çalışma başlattı.
Bir itfaiye eri, kanala girerek, hidranttaki leyleği kurtardı.
Yapılan kontrolde yaralı olmadığı belirlenen leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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