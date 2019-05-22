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İtfaiye’den yavru karga mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da son günlerde itfaiye teşkilatında tatlı bir telaşe var.

İstanbul’da son günlerde itfaiye teşkilatında tatlı bir telaşe var. Vatandaşın 110’a yaptığı ihbarlarda en dikkat çekeni, yuvadan düşen karga yavruları oluşturuyor. Özellikle çevre kirliliği ve aşırı gürültüden ürken, yavru kargalar yuvadan düşüyor. Yerde yavru karga gören vatandaş ise ilk olarak 110 itfaiye ekiplerinden yardım istiyor.
Vatandaşın çağrıları sonrası ihbar adresine gelen merdivenli itfaiye ekibi, yavruyu yerden alarak, sepet ile karga yuvasına ulaşıp, dünyaya gözlerini yeni açan karga yavrusunu ailesine ulaştırıyor.
Beylikdüzü başta olmak üzere her gün birkaç çağrıya giden itfaiye ekipleri bu hassas görev anlayışı ile takdir topluyorlar. Ayrıca kargaların bilinen asırlık ömürlerinin aksine 11-15 yıl arasında yaşadıklar belirtiliyor. Şehirlerde çok pratik hareket eden kargalar, kuşlar arasında en zeki hayvan olarak kabul ediliyor. Sadece açık arazilerde görülen karganın büyüğü kuzgunlar leş yiyor. Kargalar sürü halinde yaşıyorlar. Sahipsiz yavrulara hepsi sahip çıkabiliyor. Ayrıca kargalar sadakatli bir hayat sürüyorlar. Tek eşli olan kargaların çiftleşme dönemi ise Nisan Mayıs ayları olarak kabul ediliyor. Bu dönemde kargalar yavrularına gelen tehditlere karşı çok hırçın davranıyorlar.
Tehdit olarak algıladıkları unsurları da unutmuyorlar. Tehlike geçse bile kötü olarak algıladıkları unsurlara zaman geçse bile saldırmayı sürdürebiliyorlar.

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