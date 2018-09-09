Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye müdürlüğü bünyesindeki "yılan timi" tarafından, karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yakalandıktan sonra doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Okçular köyünde gece saatlerinde bir eve yılan girdiği ihbarını alan Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren arama sonrası yılanı saklandığı yerde bulan ekipler, karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yakaladıkları yılanı ormanlık alana bıraktı.

- "Bu yöntemle yüzlerce yılan yakaladık"

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce kurdukları "yılan timi" sayesinde eve giren yılanları zarar vermeden yakalayarak doğaya bıraktıklarını söyledi.

Bu sayede yüzlerce yılan yakaladıklarını belirten Taşkın, şöyle devam etti:

"Özelikle yaz mevsiminde hemen hemen her gün evlere yılan girdiğine yönelik çok sayıda ihbar alıyorduk. 5 yıl önce yılan timi kurarak ekibimize eğitimler verdik. Yılan yakalamaya giderken çeşitli aparatlar kullandığımız halde çok zorlanıyorduk. Biz de bu nedenle yangın söndürücüleri kullanmaya karar verdik. Karbondioksit gazı havayla birleştiğinde eksi 60-70 derece soğukluk oluşturduğu için yılanları yakalarken bu gazı kullanmaya başladık."

Taşkın, yöntemin etkili olduğunu dile getirerek, "Yılanları yakalamak daha kolay oldu. Yılan donduktan sonra birkaç dakika içinde tekrar kendine geldiğinde doğaya bırakıyoruz." dedi.

