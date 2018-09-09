HABER

İtfaiyeden "yılan yakalama" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir eve giren yılan, itfaiye müdürlüğü bünyesindeki "yılan timi" tarafından karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye müdürlüğü bünyesindeki "yılan timi" tarafından, karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yakalandıktan sonra doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Okçular köyünde gece saatlerinde bir eve yılan girdiği ihbarını alan Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren arama sonrası yılanı saklandığı yerde bulan ekipler, karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yakaladıkları yılanı ormanlık alana bıraktı.

- "Bu yöntemle yüzlerce yılan yakaladık"

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce kurdukları "yılan timi" sayesinde eve giren yılanları zarar vermeden yakalayarak doğaya bıraktıklarını söyledi.

Bu sayede yüzlerce yılan yakaladıklarını belirten Taşkın, şöyle devam etti:

"Özelikle yaz mevsiminde hemen hemen her gün evlere yılan girdiğine yönelik çok sayıda ihbar alıyorduk. 5 yıl önce yılan timi kurarak ekibimize eğitimler verdik. Yılan yakalamaya giderken çeşitli aparatlar kullandığımız halde çok zorlanıyorduk. Biz de bu nedenle yangın söndürücüleri kullanmaya karar verdik. Karbondioksit gazı havayla birleştiğinde eksi 60-70 derece soğukluk oluşturduğu için yılanları yakalarken bu gazı kullanmaya başladık."

Taşkın, yöntemin etkili olduğunu dile getirerek, "Yılanları yakalamak daha kolay oldu. Yılan donduktan sonra birkaç dakika içinde tekrar kendine geldiğinde doğaya bırakıyoruz." dedi.

PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
Boşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı olduBoşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı oldu
Mutlu: En ucuz servis taşımacılığı İzmir'deMutlu: En ucuz servis taşımacılığı İzmir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yakalama yılan Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Çağlayan'da metrobüs kazası

Çağlayan'da metrobüs kazası

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.