İtfaiyeden yüzük çıkartma operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Fahime Kütüközü, parmağına yüzük sıkıştığı şikayetiyle Adana Şehir Hastanesine başvurdu.
Burada sağlık personeli tarafından acil bölümüne alınan kadının parmağındaki yüzük çıkarılamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.
Hastaneye gelen ekipler, yaşlı kadının parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.
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