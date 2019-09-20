HABER

İtfaiyeden yüzük operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde parmağına yüzük sıkışan 50 yaşındaki Necla Metiner’in imdadına itfaiye yetişti.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde parmağına yüzük sıkışan 50 yaşındaki Necla Metiner’in imdadına itfaiye yetişti. Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri Metiner’in çıkaramadığı yüzüğü spiral makinesi yardımıyla çıkardı.
Lüleburgaz’da geçtiğimiz gün ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre parmağına taktığı yüzük sıkışan Necla Metiner yüzüğü çıkaramayınca Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servisine gitti.
Burada gerçekleştirilen çabalara rağmen talihsiz kadının parmağındaki yüzük bir türlü çıkarılamadı. Doktorların çabası sonuçsuz kalınca durum Lüleburgaz İtfaiyesi’ne bildirildi. Talihsiz kadının parmağı her geçen zaman morarırken hastaneye gelen itfaiye ekipleri talihsiz kadının parmağındaki yüzüğü spiral aleti yardımıyla çıkardı. Yaşı kadın itfaiye ekiplerine teşekkür ederken Lüleburgaz İtfaiyesi Müdürü Ceyhun Akgöl, “İtfaiye ekiplerimiz olarak Lüleburgaz halkının her türlü yardımına koşmaya hazırız” dedi.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Törende parçalanan karpuzlar, çocuklara yaradıTörende parçalanan karpuzlar, çocuklara yaradı
İstanbul’da beklenen yağış başladıİstanbul’da beklenen yağış başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

7 bakanlıkta kritik atamalar!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar

İstanbul'da hareketlilik! Böyle gözaltına alındılar

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Sosyal medyada halkı isyana çağırmışlardı! Gözaltına alındılar

Gözaltına alındılar! Sosyal medyayı kullanıp...

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Günlük burç yorumları 20 Eylül Cuma - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Günlük burç yorumları 20 Eylül Cuma - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.