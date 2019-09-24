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İtfaiyenin 305 yıllık sürecini gösterilerle anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

İstanbul İtfaiyesi'nin kuruluşunun 305. yıl dönümü, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı - Etkinlikte temsili olarak yakılan ahşap bina maketine hem tulumbacılar hem de modern itfaiye ekipleri müdahale etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından İstanbul İtfaiyesi'nin kuruluşunun 305. yıl dönümü kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Vatandaşların ve turistlerin ilgiyle izlediği etkinlikte, ilk olarak belediyenin Orkestra Müdürlüğü'ne bağlı Mehteran Takımı gösteri sundu.

Osmanlı dönemi itfaiyecileri olan tulumbacılar ve modern itfaiye araçları, temsili olarak yakılan ahşap bina maketini söndürdü. Renkli anlara sahne olan gösterinin sonunda tulumbacılar yangın duası etti ve Osmanlı Padişahı III. Murat'ın İstanbul'daki yangınlara dair çıkardığı ferman okundu.

Gösteriler sonunda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak, tüm itfaiye personeline ve etkinliğe ilgi gösterenlere teşekkür etti.

Yapılan mizansende itfaiye teşkilatının geçmişten bugüne çalışmalarının küçük bir kesitinin izlendiğini aktaran Albayrak, "Bizler için çok önemli ve manidardır. İtfaiye teşkilatımızın nasıl bir süreçten geçtiği, hangi şartlardan günümüzdeki modern, çağdaş araç, gereç ve ekipmana ve de eğitimli teşkilata ulaştığımızın göstergesiydi." dedi.

- İmamoğlu, itfaiyeci yöneticileriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 305. yılını kutlayan İstanbul itfaiye yöneticilerini Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda ağırladı.

İmamoğlu, buluşmada Tuzla'da bir sanayi üretim tesisinde çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören itfaiye eri Nebi Polat'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan İmamoğlu, itfaiyeciliğin zor bir meslek olduğunu vurguladı.

İstanbul'da yüksek yapıların yer aldığına değinen İmamoğlu, "Buna pratik çözümler oluşturmak için çalışmalar yapmamız lazım. Yüksek binaların olduğu merkezlerle alakalı yenilikçi işlerin düşünülmesi lazım. Bu konuda çalışacaksınız. Kurumumuz bu konularda çok hassas olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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