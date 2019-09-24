İtfaiyenin 305 yıllık sürecini gösterilerle anlattılar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından İstanbul İtfaiyesi'nin kuruluşunun 305. yıl dönümü kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Vatandaşların ve turistlerin ilgiyle izlediği etkinlikte, ilk olarak belediyenin Orkestra Müdürlüğü'ne bağlı Mehteran Takımı gösteri sundu.

Osmanlı dönemi itfaiyecileri olan tulumbacılar ve modern itfaiye araçları, temsili olarak yakılan ahşap bina maketini söndürdü. Renkli anlara sahne olan gösterinin sonunda tulumbacılar yangın duası etti ve Osmanlı Padişahı III. Murat'ın İstanbul'daki yangınlara dair çıkardığı ferman okundu.

Gösteriler sonunda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak, tüm itfaiye personeline ve etkinliğe ilgi gösterenlere teşekkür etti.

Yapılan mizansende itfaiye teşkilatının geçmişten bugüne çalışmalarının küçük bir kesitinin izlendiğini aktaran Albayrak, "Bizler için çok önemli ve manidardır. İtfaiye teşkilatımızın nasıl bir süreçten geçtiği, hangi şartlardan günümüzdeki modern, çağdaş araç, gereç ve ekipmana ve de eğitimli teşkilata ulaştığımızın göstergesiydi." dedi.