İtfaiyenin denizden kurtardığı geyik telef oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, köpeklerin saldırısından kaçarak denize atlayan ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alınan dişi kızıl geyik telef oldu.
Dün, Gebze TÜBİTAK Yerleşkesindeki tabiat parkında yaban hayvanların bulunduğu yerde köpekler tarafından saldırıya uğrayan ve kaçarak denize giren geyik, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ndeki klinikte ameliyata alındı.
Veteriner Hilal Akbaş'ın müdahale ettiği kızıl geyik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akbaş, vücudunun birçok bölgesinde derin yaralar bulunan ve çok fazla kan kaybı yaşayan dişi kızıl geyiğin, Orman Su İşleri Bakanlığınca ruhsatlandırılan Hayvan Hastanesi ve Karantinada gerekli müdahalesinin yapıldığını ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını kaydetti.
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