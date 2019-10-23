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İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkındaki otomobilin motor bölümünde çıkan yangına itfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi.Yangın, öğle saatlerinde Kırıkkale’deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

Kırıkkale’de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkındaki otomobilin motor bölümünde çıkan yangına itfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi.
Yangın, öğle saatlerinde Kırıkkale’deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 EC 199 plakalı park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale etti. Otomobil de ise maddi hasar meydana geldi.
Alevlerin yakıt deposuna ve diğer bölümlere ulaşmadan yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri alışveriş merkezinde meydana gelebilecek faciayı önüne geçti. Tedbir amaçlı 112 acil servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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