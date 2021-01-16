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İtfaiyenin hayat kurtaran eli

16.01.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de foseptik çukuruna düşen KASKİ personeli, itfaiye ekiplerinin kurduğu düzenekle kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Karatay mevkiinde meydana gelen olayda, çalışma yapan KASKİ personeli foseptik çukuruna düştü.

Kayseri’de foseptik çukuruna düşen KASKİ personeli, itfaiye ekiplerinin kurduğu düzenekle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Karatay mevkiinde meydana gelen olayda, çalışma yapan KASKİ personeli foseptik çukuruna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukur üzerine bir düzenek kurarak çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda, fosseptik çukurundan çıkarılan personel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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