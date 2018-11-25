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İtfaiyenin kepenkle mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 08:28 | Son Güncelleme

Beyoğlu'ndan bir iş yerinde yangın çıktı.

İtfaiyenin kepenkle mücadelesi

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'ndan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerinin kepenklerini keserek yangına müdahale etti. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangın Beyoğlu Perşembe pazarı Tershane Caddesinde saat 07.15 sıralarında bir hırdavatçı dükkanında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bir iş yerinden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin kapalı olduğunu görünce kepenkleri açmaya çalıştı. Başarılı olamayan ekipleri kepenkleri elektrikli testere ile kepenkleri kesmeye çalıştı. Kepenklerin bir bölümünü kesen itfaiye alevlere ulaştı. Dışarıdan hemen yangına müdahale eden ekipler bir süre sonra iş yerine girip yangını tamamen söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken dükkandan maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAFLI)

İtfaiyenin kepenkle mücadelesiİtfaiyenin kepenkle mücadelesi

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