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İtfaiyenin olmadığı ilçedeki yangına taşıma suyla müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde, marangoz atölyesinde, dün akşam belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiyenin olmadığı ilçedeki yangına taşıma suyla müdahale

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Tonya ilçesinde, marangoz atölyesinde, dün akşam belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyenin bulunduğu 2 katlı binadaki yangını görenler, ilçede itfaiye olmaması nedeniyle 100 metre uzaklıktaki dereden kovalarla taşıdıkları suyla alevlere müdahale etti; ancak başarılı olamadı. Tonya'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 5 saat sonra söndürüldü.
Yangın, dün saat 21.00 sıralarında, Kalınçam Mahallesi'nde, marangoz Nurettin Yılmaz'a ait atölyede çıktı. İş yerindeki kereste malzemeleri, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yer aldığı 2 katlı binayı sardı. Atölye bölümünde başlayan ve giderek büyüyen yangını görenler, yardıma koştu. Alevleri söndürebilmek için seferber olan kişiler, ilçede itfaiye bulunmaması nedeniyle 100 metre uzaklıktaki dereden kovalarla su taşıdı. Yöre sakinlerinin yangına kovalarla müdahalesi yeterli olmayınca şantiyede bulunan iş makineleriyle alevlere müdahale edilmeye çalışıldı. Bu sırada yangın söndürme çalışmalarına destek veren yöre sakini Ali Baştan da yaralandı. Yoğun dumandan etkilenen ve ayağından yaralanan Baştan'a, olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık görevlileri müdahalede bulundu.
İLÇEDE İTFAİYE OLMAMASINA TEPKİ
Yangın, Tonya'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilmesiyle yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü. Tonyalılar, ilçelerinde itfaiye olmamasına tepki göstererek, yangınlarda yakın ilçelerden itfaiye ekibi istemek zorunda kaldıklarından yakındı. Yangında, atölyenin de yer aldığı 2 katlı binada hasar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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İtfaiyenin olmadığı ilçedeki yangına taşıma suyla müdahaleİtfaiyenin olmadığı ilçedeki yangına taşıma suyla müdahaleİtfaiyenin olmadığı ilçedeki yangına taşıma suyla müdahaleİtfaiyenin olmadığı ilçedeki yangına taşıma suyla müdahale

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