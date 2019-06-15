İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 18.30 sırasında Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 20 yıldır Antalya’da yaşayan 2 çocuk annesi 61 yaşındaki Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze D’Nin dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Binaya gelen polis yalnız yaşayan kadının evine girebilmek için itfaiyeden destek istedi. İtfaiyenin açtığı merdivenle pencereden daireye giren polis, Gürcü kadının salonda üst tarafı çıplak hareketsiz şekilde gördü. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 2 gün önce öldüğü belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Katamadze’nin yapılan ilk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Etrafa yayılan koku nedeniyle polis ekipleri maske takarak çalıştı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından Katamadze’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.