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İtfaiyenin tatbikatında görünmez kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Aksaray’da tatbikat için itfaiyenin kurtarma merdiveni binen 5 öğrenci ve 1 itfaiye eri 10 metre yükseldikten sonra sepetin kopması üzerine itfaiye aracının üzerine düştü.

Aksaray’da tatbikat için itfaiyenin kurtarma merdiveni binen 5 öğrenci ve 1 itfaiye eri 10 metre yükseldikten sonra sepetin kopması üzerine itfaiye aracının üzerine düştü. Kazada 5 öğrenci ve 1 itfaiye eri yaralandı.
Olay, önceki gün Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivil Savunma Haftası ziyaretleri kapsamında Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, itfaiye ekiplerinin araçlarını tanımak için yetkililerden bilgiler aldı. Araç tanıtımı sırasında yangında yüksek binalarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için itfaiye merdiveninin kullanılmasını anlatan itfaiye yetkilileri, 5 öğrenci 1 itfaiye eri itfaiye aracının merdiven sepetine binerek yaklaşık 15 metre kadar yükseldi. Ardından bir süre sallanan sepet tekrar aşağıya inmek üzereyken bir anda yerinden çıkarak koptu. Sepette bulunan itfaiye eri Emrullah Akıskalı (22), öğrenciler T.E. (16), Beyzanur Erbeden (16), C.Ö. (16), E.T. (16) ve A.S. (16) itfaiye aracının üzerine düştü. Yaralanan öğrenciler ve itfaiye eri olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan öğrencilerden Beyzanur Erbeden’in ablası Merve Erbeden (22), “Tatbikat sırasında çocukları topluyorlar. Ailelerinden izin almadan yapıyorlar bunu. Çocuklardan ilk grup öncelikle biniyor. Yanlarında bir tane itfaiye personeli. İlk grupta da sallantılar hissediliyor ama işte normal diyorlar. İkinci grup biniyor, yukarıya çıkıyorlar. Yukarı çıktıkları mesafe yaklaşık cami minaresi uzunluğunda. O sırada da yine sallantılar başlıyor. İtfaiye personeli bu sallantılara normal diyor. Sonra itfaiye personeli düşeceğiz diye bağırıyor ve o sırada iniş başlıyor. İniş sırasında da savruluyorlar” diye konuştu.
16 yaşındaki 11’inci sınıf öğrencisi Beyzanur Erbeden de, “İlk grup çıktı yukarıya. Sonra orada pat diye bir ses geldi. Sonra onlar aşağıya indiler. Bir şey olmadığını görünce biz de bindik. Sonra yukarıya çıktık. Tam çıktığımız zaman sallandık. Sonra tam aşağıya ineceğim sırada birden düştük yere. Bacağım kırık” dedi.

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