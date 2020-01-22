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  4. İtfaiyenin yangın tüpü ayağına düşen kadın yaralandı  

İtfaiyenin yangın tüpü ayağına düşen kadın yaralandı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

MERSİN?in Silifke ilçesinde 4 katlı apartmanın son katında bulunan evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MERSİN?in Silifke ilçesinde 4 katlı apartmanın son katında bulunan evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenenler ve itfaiye erinin yangın tüpünü düşürmesi ile yaralanan kadın tedaviye alındı.
Yangın, Silifke ilçesi Gazi Mahallesi 24 Sokak'taki 4 katlı Dal Apartmanı?nın son katında gece saatlerinde çıktı. Evdeki sobanın borusunun düşmesi sonucu meydana geldiği öne sürülen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisi ile daire içine ve balkona sıçradı. Balkonda bulunan odunların da tutuşmasıyla büyüyen alevler, paniğe neden odu. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Silifke Grup Amirliği ekipleri, apartmanın her iki tarafından ve daire içinden müdahale ederek yangını kısa zamanda söndürdü. Yangında ev halkı dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangından etkilenenlere müdahalede bulundu.
YANGIN TÜPÜ DÜŞTÜ
Yangına müdahale sırasında bir itfaiye erinin elinden düşürdüğü yangın tüpünün hava kaçırması paniğe neden oldu. Bir kadının ayağına düşen yangın tüpü, yaralanmasına neden oldu. Ambulanslarda bulunan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş önlem alırken, 3 ambulans aracı hazır bekletildi. Yangının ardından ev kullanılmayacak hale geldi.

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