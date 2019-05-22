İtfaiyenin yavru kedi mesaisi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir mağazanın aydınlatma bölümüne sıkışan yavru kedi, kurtarıldıktan sonra itfaiye aracının motoruna girdi.

Alibey Mahallesi'ndeki giyim mağazasının tavanında yer alan spot deliğinden içeri giren kedi, mağaza sahibinin tavandan sesler duyması üzerine farkedildi.

Olay yerine gelen Silivri itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden kurtarıp serbest bıraktı. Yavru kedi bu kez de itfaiye aracının motor kısmına girerek saklandı.

Ekipler yavru kediyi motor bölümünden çıkararak ikinci kez kurtardı.

