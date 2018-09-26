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İtfaiyesi olmayan ilçede ilginç tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde oturan Emre Esmer (23), ilçede itfaiye teşkilatı olmamasına ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Esmer, kırmızı renkteki otomobilinin gövdesine 'İtfaiye 110' yazılı etiket yapıştırdı, bagajına da 2 yangın tüpü yerleştirdi. İlçelerine itfaiye birimi kurulmasını isteyen Emre Esmer, "İlçemize itfaiye versinler. Benim bunu yapmamın amacı, ses getirmek, yaşanan sıkıntıya dikkatleri çekmek" dedi.

İtfaiyesi olmayan ilçede ilginç tepki

Trabzon'un 2012 yılında büyükşehir statüsüne alınmasının ardından, ilçelerde yer alan bazı itfaiye araçları, belirli merkezlerde toplandı. Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Şalpazarı ilçesindeki itfaiye aracı da aynı merkeze çekildi. Vatandaşlar, ilçelerinde itfaiye aracının olmayışına tepki gösterdi, bazı girişimlerde bulundu, ancak sonuç alınamadı. Şalpazarı ilçesinde çıkan yangınlara komşu ilçelerden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilmeye devam edildi. İlçede oturan Emre Esmer, itfaiye teşkilatı olmamasına ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Esmer, kırmızı renkteki otomobilinin gövdesine 'İtfaiye 110' yazılı etiket yapıştırdı, bagajına da 2 yangın tüpü yerleştirerek, bölgede yangınlara müdahale edeceğini duyurdu.

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'YANGIN ANINDA HAZIRIM'

Aracına yapıştırdığı etiketlerle amacının yaşanan itafiyenin eksikliğine dikkat çekmek olduğunu belirten Emre Esmer, yangın haberi aldığında ise 2 yangın tüpünü hazır tuttuğu otomobiliyle olay yerine koştuğunu söyledi. Esmer, "Bu aracı yapmamın sebebi, 2017'de bize bir itfaiye sözü verildi. Ama hâlâ itfaiye bize gelmedi. İlçe merkezinde araç yandı, kimse bakmadı. Diğer ilçelerden bize itfaiye geldi. Diğer ilçelerden bize itfaiye gelerek yangına müdahale ediliyor. Yetkilerden sesimizin duyulmasını bekliyorum, ilçemize itfaiye versinler. Benim bunu yapmamın amacı, ses getirmek, yaşanan sıkıntıya dikkatleri çekmek. Buradan sesleniyorum; ne olur ilçemize itfaiye versinler" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Trabzon

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