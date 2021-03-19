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İtfaiyeyi gören sokağa çıktı

19.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bacadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bacadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahaleye ederek büyümeden söndürdü. Mahalle halkı ise sokağa dökülerek meraklı gözlerle olan bitenleri izledi.
Edinilen bilgilere göre, yangın Turgutalp Mahallesi Çiğdem Sokak’ta meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bacadan çıkan alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağın dar olmasından dolayı ekipler yangın yerine güçlükle gelebildiler. İtfaiye araçlarını gören mahalle halkı ise hem sokağa hem de balkona koştu. Ekipler yangını büyümeden kısa süreden söndürdü. Sokağa dökülen vatandaşlar ise meraklı gözlerle olan bitenleri izledi. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

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