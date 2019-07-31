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İthal edilen 2 milyon liralık malzemeyi 900 bin liraya hurdacıyı satmış

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir firmanın Bulgaristan'dan ithal ettiği 2 milyon TL değerindeki 50 ton ham bakır levhayı çalarak, 900 bin TL'ye hurdacıya satan TIR şoförü Serdal Kuş (37), tutuklandı.

İthal edilen 2 milyon liralık malzemeyi 900 bin liraya hurdacıyı satmış

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir firmanın Bulgaristan'dan ithal ettiği 2 milyon TL değerindeki 50 ton ham bakır levhayı çalarak, 900 bin TL'ye hurdacıya satan TIR şoförü Serdal Kuş (37), tutuklandı.
Çorlu'da kablo alanında faaliyet gösteren firma, Bulgaristan'dan 2 milyon TL değerinde işlenmemiş 50 ton ham bakır levha ithal etti. Malzemeler demiryolu ile Çerkezköy'e getirildi. Ancak saç levhalar, aradan günler geçmesi rağmen ithalatı gerçekleştiren firmanın fabrikasına ulaşmadı. Bunun üzerine firma yetkilileri, durumu gümrük işlemlerini gerçekleştiren firmaya bildirdi. Yapılan araştırmada malzemelerin taşınacağı 34 ZFM 74 plakalı TIR’ın takip cihazının söküldüğü tespit edildi. TIR sürücüsüne de ulaşılamayınca Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunuldu.
ÖZEL EKİP KURULDU
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, özel ekip kurarak, çalışma başlattı. Yaklaşık bir hafta süren çalışmada bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Kayıp TIR’ın 24 Temmuz gecesine ait takograf ve HGS kayıtlarından İstanbul’a gittiği saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden TIR’ı, nakliye firmasında 8 ay önce işe başlayan Serdal Kuş’un kullandığı belirlendi.
Araştırmayı derinleştiren özel ekip, sürücü Kuş’un 2 ayrı dorsede yüklü bulunan ham bakır levhaları, TIR’la iki ayrı seferde İstanbul’a götürdüğünü, daha sonra TIR’ı Çerkezköy’ün Narin Mahallesi’nde üzerinde kontak anahtarıyla bırakıp, kaçtığını belirledi.
Polis, malzemelerin götürüldüğü İstanbul’da 6 adres tespit etti. Bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla TIR sürücüsü Serdal Kuş ile İ.Ö., K Ö., C. B., A.B. ve O. B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Çerkezköy’e getirildi.
2 MİLYONLUK MALZEMEYİ 900 BİN LİRAYA SATMIŞ
TIR sürücüsü Serdal Kuş, ifadesinde malzemeleri almaya gittiğinde aklına bakır levhaları satabileceğinin geldiğini, internet üzerinden araştırma yaparak İsmail. Ö.’ye ulaştığını ve 900 bin TL'ye anlaştığını anlattı. Kuş, İsmail Ö’nün İstanbul’da bildirdiği adrese iki seferde malzemeleri götürüp indirdiğini, ilk seferde 10 bin TL aldığını belirterek, “Kalan kısmı da iki gün içinde verecekti. Bana malzemelerin hırsızlık malı olup olmadığını sormadı. İsmail Ö.’ye verdiğim malzemelerin akıbetini bilmiyorum” dedi.
Şüphelilerden hurdacı İsmail Ö. de Serdal Kuş’un getirdiği malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini iddia ederek, 2 ton saf bakır levha aldığını, karşılığında 32 bin TL verdiğini söyledi. İkinci kez gelen Kuş ile fiyatta anlaşamadıkları için alım yapmadığını belirten İsmail Ö., diğer malzemelerin nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.
Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, TIR sürücüsü Serdal Kuş, İ.Ö., K.Ö., C.B., A.B. ve O.B. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme gönderilen şüphelilerden sürücü Serdal Kuş tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Çerkezköy polisi, çalınıp hurdacılara satılan saç levhaları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İthal edilen 2 milyon liralık malzemeyi 900 bin liraya hurdacıyı satmışİthal edilen 2 milyon liralık malzemeyi 900 bin liraya hurdacıyı satmışİthal edilen 2 milyon liralık malzemeyi 900 bin liraya hurdacıyı satmışİthal edilen 2 milyon liralık malzemeyi 900 bin liraya hurdacıyı satmış

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