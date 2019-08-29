İthal edilen gübrenin yarısı Mardin'de üretilecek

MARDİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dışarıdan döviz verip ithal ettiğimiz gübrenin yüzde 50'si bu tesiste üretilecek. Bunun değeri yaklaşık 360 milyon dolar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Turhan, beraberinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile "Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 1,2 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilen ve bin 500 kişinin istihdam edildiği Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Mardin'e bakanlık olarak yürüttükleri projeleri yerinde görmek için geldiğini söyledi.

Mardin için büyük önem taşıyan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde inceleme yapma fırsatı bulduğunu vurgulayan Turhan, buradaki fosfatın yanı sıra ülkenin farklı yerlerindeki madenlerde çıkan atık maddelerin de fabrikada işlenerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.