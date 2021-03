İthal ete rağmen hayvancılık: Balıkesir'de köylüler, hayvancılığın içinde bulunduğu şartları anlattı

https://www.youtube.com/watch?v=iQHhtTpBD6A

Hayvancılık, Türkiye'nin yapısal olarak sorunlu sektörlerinden biri. Balıkesir'de hayvancılıkla geçinen köylüler, hayvan yetiştiriciliğinin içinde bulunduğu şartları anlattı. Türkiye'nin nüfusu artarken et ve süt üretimi aynı oranda artamıyor. Talep artarken arz birçok sebeple düşük kalıyor. Talebi karşılamak için son yıllarda ithal et politikası uygulanıyor. Fakat bu sefer de piyasadaki arz artınca, yerli üreticinin zar zor yetiştirdiği hayvanı sattığı fiyatlar düşüyor. Hayvancının dövize endeksli yem, mazot gibi ana maliyetleri serbest piyasa koşullarında oluştuğundan sürekli artıyor. Fakat kazancını sağladığı çiğ süt ve et fiyatları regüle ediliyor. Üretici zararını karşılayabilmek için, hayvanını erkek-dişi demeden kesime gönderiyor. Ve ithat et döngüsü yeniden başlıyor. Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir köyde hayvancılıkla geçinen Nurdane Efe, Medine Efe ve Hanife Çakmak büyübaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin içinde bulunduğu şartları anlattı. Haber & Video: Esra YalçınalpGrafik: Selim Büyükgüner