HABER

İthal gıdaya yerli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:21 | Son Güncelleme

Yurt dışından gelen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kiti, TÜBİTAK tarafından AFLAMAM adıyla yerlileştirildi.

Yurt dışından gelen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kiti, TÜBİTAK tarafından AFLAMAM adıyla yerlileştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’Gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik’’ dedi.
Yurt dışından gelen veya ihraç edilen gıdalarda kanserojen ya da sağlığa zararlı mikotoksinlerin tespitinde kullanılan saflaştırma kolonları Türkiye’de üretildi. TÜBİTAK MAM’da AFLAMAM adıyla yerlileştirilen ürünün ilk müşterisi de Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı, tamamı ithal edilen bu kiti artık TÜBİTAK’tan satın alacak. Hem AFLAMAM’ın üretiminde hem de protokol aşamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sürece öncülük etti. Protokole ilişkin ilk duyuruyu ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan yaptı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Varank, ’’Gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik. Dünyada birkaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarımızda yüz binlerce tüketilen bu ürün ihtiyacı artık TÜBİTAK MAM’ın geliştirdiği ’Aflamam’ ile karşılanacak’’ açıklamasında bulundu.
Varank, imzalanan protokolle bundan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının yerli ve milli olarak üretilen AFLAMAM’ı kullanacağını kaydederek, ’’Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaptığımız bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi’ açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir’’ notunu paylaştı.
Projeyle birlikte Türkiye’ye yurt dışından gelen veya ihraç edilen gıdalarda kanserojen veya sağlığa zararlı madde tespiti yapan gıda kontrol kitlerinin yerlileştirilmesi için ilk adım atıldı. Buna benzer 5 kontrol kitinin bulunduğu, bunların da tamamının ithal olduğu öğrenilirken, bu kitlerden Türkiye’de yıllık 500 bin adet tüketildiği ifade edildi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladıUludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı
BM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştüBM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.