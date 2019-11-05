İthal tamirci geldi, ihracat arttı

Dünyaca ünlü Yağcıbedir halıları ile ünlü Sındırgı ilçesine yerleşen halı ustası İranlı Yusuf İrani, eski halıları tamir ederek ihracata katkı sağladı. Eskidikçe değer kazanan Yağcıbedir halıları ve ipek halılar eski halılardan toplanan birebir iplerle tamir edildikten sonra aynı orijinalliğine kavuşuyor.

Yaklaşık bir yıl önce Sındırgı’ya yerleşen İrani, bir yıl içerisinde 670 parçanın üzerinde halıyı onardığını ve bunların hepsinin ihracata konu olarak döviz girdisi sağladığını belirtti.

İranlı Yusuf İrani’nin onardığı eski halılar Sındırgı’dan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. 1968 yılında Tahran’da doğan, 16 yaşında halı tamir işine çırak olarak başlayan İrani, ustalık belgesini aldığı 19 yaşından beri halı tamir, onarım ve bakım işi yapıyor. 2009 yılına kadar birçok ülke gezen İrani, 2009 yılında Mersin’e yerleşti, daha sonra Bodrum’da ikamet etmeye başladı. Bodrum’da tanıştığı Sındırgılı halıcı arkadaşının tavsiyesiyle bir yıl önce Sındırgı’ya yerleşti. Deneme amaçlı geldiğini ancak ilçenin ve iş yoğunluğunun hoşuna gittiğini belirten İrani, bir yıldır öncelikle Sındırgı’da üretilen Yağcıbedir halısı ve tarihi değeri yüksek halılar olmak üzere birçok eski halıya hayat veriyor.

Eski halıların değerli olduğunu ancak tamiratıyla uğraşan olmayınca ekonomiye kazandırılamadığını söyleyen İrani, tamiratta yüz, iki yüz halıya ulaşıldığında Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. İlçeye yerleştikten sonra bir yıl içinde 670 parça tamirat yaptığını belirten İrani, “Sındırgılı halıcı arkadaşın tavsiyesiyle bir yıl önce Sındırgı’ya yerleştim. Burada onarılmaya ihtiyacı olan çok halı olduğunu gördüm. Sonra bir dükkan tuttuk, sağolsun başkanım yardımcı oldu, izinlerimizi aldık, oturma izinlerimizi aldık. Bir senedir buradayım. 670 küsür parça iş yapmışım esnafa ve hepsi yurt dışına ihraç olmuş. Döviz gelmiş ülkeye. Yani bir katkımız olmuş. Esnaf memnun bizler memnunuz. Esnaf rahat akşam işini getiriyor, ertesi gün hızlı bir şekilde alıp gidiyor. İlçenin yanı sıra Balıkesir, İzmir, Demirci, Simav gibi kentlerden de halılar geliyor. El yapımı halılar Avrupa’da büyük rağbet görüyor, özellikle eskileri daha çok alıcı buluyor bu bölgede böyle halı çok. Onarılmış halıları ihracatçılar topluyor ve yurt dışına gönderiyor. El yapımı halılardaki ufak hatalar el yapımı olduğunu güçlendiriyor ve Avrupalı meraklıların ilgisini daha da arttırıyor. Yağcıbedir piyasada Yörük halısı olarak değerlendiriliyor. Dünyada en bilinen 10 el yapımı halı türünden biri. Buraya gelmeden önce merak ediyordum, yatağına geldik. El yapımı, özellikle eski halılar fare kemirmesi, saçak dökülmesi, küflenme, güvelenme gibi sebeplerden dolayı değerini kaybediyor. Ben 30 yıllık bilgi birikimimle bunları tamir ediyorum. Eski değerine geri getirip, ekonomiye sunuyorum” şeklinde konuştu.