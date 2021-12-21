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İthalatçı ve ihracatçılara vadeli döviz satışı

21.12.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB, kur riskini yönetebilmeleri amacıyla ithalatçı ve ithalatçı firmalara vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Satışın 1 ay ve 3 ay vadeli olarak sağlanacağı belirtildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Banka, 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin ayrıca paylaşılacağını belirtti. Firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecektir" bilgisi yer aldı.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün dövizin yükselişi ve buna karşın TL'nin değer kaybına karşı "Kur korumalı TL Vadeli Mevduat" düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da söz konusu düzenleme ile ilgili ayrıntıları bugün açıkladı.

Bakanlık, uygulamayla ilgili açıklamasında "Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır. Kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

DHA/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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