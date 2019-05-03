’İtikaf Günlüklerim’ Ramazan öncesi okuyucu ile buluştu

Ramazan Ayı’na günler kala özellikle Ramazan’da yerine getirilen ’itikaf’ yaşanmış bir uygulama olarak kitaplaştırıldı. Garip Sağlık tarafından kaleme alınan ’İtikaf Günlüklerim’ okuyucu ile buluştu.

İtikaf, Ramazan Ayı’nın özellikle son gününde itikafa niyet ederek bir camiye kapanarak ibadet etmek olarak tanımlanıyor. Ramazan ayına yaklaştığımız günlerde Vekitap Yayınları’ndan çıkan Garip Sağlık’ın ’İtikaf Günlüğüm’ kitabı yazarın ifadesi ile unutulmaya yüz tutan bir sünneti tekrar hatırlatmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta okuyucu ile buluşan ’İtikaf Günlüğüm’ kitabı yazarın 1990-2018 yılları arasında, itikaf esnasında tuttuğu günlükler, yazdığı makaleler ve aldığı notlardan oluşuyor. Sağlık, yıllar boyunca yaşadığı itikâf anılarını, uygulama esnasında dikkat edilecek hususları belirterek, itikâf esnasında yaptığı sohbetleri de ekleyerek kitabı kaleme almış. Kitabın konu başlıklarından bazıları şöyle: İlk İtikâf, İtikâf Yöneticisi, Niyeti Halis Tutmak, Sağlık ve İtikâf, Gençler ve İtikâf, Senelik Muhasebe, Az Konuşmak, Hanımlar ve İtikâf, Yemek ve İtikâf.