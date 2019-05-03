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’İtikaf Günlüklerim’ Ramazan öncesi okuyucu ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

Ramazan Ayı’na günler kala özellikle Ramazan’da yerine getirilen ’itikaf’ yaşanmış bir uygulama olarak kitaplaştırıldı.

’İtikaf Günlüklerim’ Ramazan öncesi okuyucu ile buluştu

Ramazan Ayı’na günler kala özellikle Ramazan’da yerine getirilen ’itikaf’ yaşanmış bir uygulama olarak kitaplaştırıldı. Garip Sağlık tarafından kaleme alınan ’İtikaf Günlüklerim’ okuyucu ile buluştu.

İtikaf, Ramazan Ayı’nın özellikle son gününde itikafa niyet ederek bir camiye kapanarak ibadet etmek olarak tanımlanıyor. Ramazan ayına yaklaştığımız günlerde Vekitap Yayınları’ndan çıkan Garip Sağlık’ın ’İtikaf Günlüğüm’ kitabı yazarın ifadesi ile unutulmaya yüz tutan bir sünneti tekrar hatırlatmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta okuyucu ile buluşan ’İtikaf Günlüğüm’ kitabı yazarın 1990-2018 yılları arasında, itikaf esnasında tuttuğu günlükler, yazdığı makaleler ve aldığı notlardan oluşuyor. Sağlık, yıllar boyunca yaşadığı itikâf anılarını, uygulama esnasında dikkat edilecek hususları belirterek, itikâf esnasında yaptığı sohbetleri de ekleyerek kitabı kaleme almış. Kitabın konu başlıklarından bazıları şöyle: İlk İtikâf, İtikâf Yöneticisi, Niyeti Halis Tutmak, Sağlık ve İtikâf, Gençler ve İtikâf, Senelik Muhasebe, Az Konuşmak, Hanımlar ve İtikâf, Yemek ve İtikâf.

Kitabı yazma nedeniyle ilgili açıklamalarda bulunan Garip Sağlık, konuyla alakalı yazıların çoğunun teorik olduğunu ifade ederek, "Bu kitabın amacı günümüzde uygulanması unutulan bir sünnetin yaşanması esnasında gelişen olayları sunmak, gündeme getirmek, hatırlatmaktır diyebilirim. Kitabın içeriği; 1990-2018 yılları arasında tuttuğum günlükler, yazdığım makaleler ve bu ortamlarda aldığım notlardan oluşmaktadır. Yaşadığımız hayatta anlatmaya değer olan olayları, ibret alınması için anlatma, İslami tebliğin gereği olsa gerek diye düşünüyorum. Anlatılan konuları ve uygulama için lazım olan bilgileri sonradan kullanmak için yazmak, kaydetmek bir ihtiyaç meselesidir. Çünkü “Söz uçar, yazı kalır” der büyüklerimiz. Bu eseri itikâf mevsimi olan Ramazanın son on gününden önce ve itikâf anında okunmasının faydalı olacağını umuyorum" dedi.

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