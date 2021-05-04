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İtikaf nasıl yapılır? İtikafa nasıl niyet edilir?

04.05.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen ve İslam alemi için önemli zamanlardan olan mübarek Ramazan ayı ibadetleri arasında bulunan itikaf ibadeti için geri sayım başladı. Bayrama az bir zaman kalmışken Ramazan ibadetlerini tamamlamak isteyen Müslümanlar itikaf ibadeti nasıl yapılır sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki itikaf nedir, itikaf nasıl yapılır ve nasıl niyet edilir? İşte yanıtı...

İtikaf nasıl yapılır? İtikafa nasıl niyet edilir?

Müslüman alemi için önemli zaman dilimlerinden olan mübarek Ramazan ayı ibadetleri arasında itikaf ibadeti de bulunmakta. Bayrama az bir zaman kalmışken itikaf ibadeti için de geri sayım başladı. Peki vatandaşların merakla araştırdığı itikaf nedir, ittifak nasıl yapılır?

İTİKAF NEDİR, NASIL YAPILIR? İTİKAFA NASIL NİYET EDİLİR?

İtikâf ergenlik çağına gelmiş ve akıl sağlığı yerinde olan bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet veya Allah’a yakınlık elde etme isteğiyle bir süre durması demektir.

İtikâfa giren kişi camide uyur, yer, içer, ve ihtiyacı olan her şeyi mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Sadece tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide Cuma namazı kılınmıyorsa, Cuma namazını kılmak için başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine ya da malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami ya da mescidden ayrılabilir. Eğer bu zorunlu durumların dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

Peygamber Efendimizin, Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu ifade eden pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

İTİKAF FARZ MI VE NE KADAR SÜRER?

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlemiş ve İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulmuştur. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290).

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