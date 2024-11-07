'İtinize de biz mi sahip çıkalım' Pet kuaförden akılalmaz savunma! 'Ticaret yapmak için kaçırdılar'

İstanbul, Silivri'deki bir lüks sitede yaşanan olay, akıllara durgunluk verdi. Vegas adındaki köpeklerini, tıraş için pet kuaföre bıraktıktan sonra, yavruları yerine koydukları köpeklerini bir daha bulamadı. Bir de bunun üzerine akılalmaz bir savunma ile karşılaştı. Köpeklerinin ticaret yapmak için kaçırıldığını ileri süren aile, işletmenin gereken cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İşte detaylar...

Ekol TV'den Yağmur Güzel'in özel haberine göre; geçtiğimiz pazar günü köpekleri Vegas'ı tıraş ettirmek için oturduğu sitenin pet kuaförüne götüren Gözde Dalkalı ve kardeşi Emre Can Dalkalı hayatlarının şokunu yaşadı. Pet kuaför çalışanlarının Vegas'ın işi bitince kendilerini arayacaklarını söylemesi üzerine Dalkalı ailesi işletmeden ayrıldı.

"BAHÇIVANIN MOTORUYLA VEGAS'I KOVALIYORDU"

Emre Can Dalkalı, saat 12.00'de bıraktıkları Vegas'ı almak üzere 1 saat sonra pet kuaförüne gitti. Ancak işletme sahibi kadın Dalkalı'ya "Biz size haber vereceğiz" deyip Dalkalı'yı geri yolladı. Dalkalı, o esnada köpeğini gördüğünü ve dükkan kapısının da açık olduğunu vurguladı. Köpeğin sadece kafa tıraşının kaldığını ifade eden Dalkalı "Ben kuaförden ayrıldım ve sahile gittim. Birkaç dakika sonra işletme sahibi beni aradı, 'Vegas kaçtı' dedi. Hemen arabama binip kuaförün önüne gittim. Dükkandan çıkan adama Vegas'ı sordum. 'Bende değil, arkadaşımda' dedi. Gittiğimde işletme sahibi kadın da sitenin bahçıvanının motoruyla Vegas'ı kovalıyordu. Günlerdir köpeğimizi ablamla arıyoruz" şeklinde konuştu.

"İTİNİZE DE BİZ Mİ SAHİP ÇIKALIM" SAVUNMASI

Köpeklerini çiftleştirmek için kaçırdıklarını iddia eden Dalkalı ailesi, işletmeden şikayetçi olduklarını söyledi. İşletme sahibinin özür dilemek yerine, "İtinize de biz mi sahip çıkalım" şeklinde savunma yaptığı da öne sürüldü. Her türlü adli sürecin takipçisi olacağını belirten Dalkalı, "2 senedir bizimle olan köpeğimizi ticaret yapmak için kaçırdılar. Gereken cezayı almaları için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"1 GÜN SONRA DÜKKANI YAN TARAFA TAŞIDILAR"

Öte yandan olaydan 1 gün sonra işletmenin dükkan değiştirdiğini aktaran Gözde Umay Dalkalı "Ben canımla uğraşırken, kızımı her yerde ararken onlar dükkanı bir yan tarafa taşıdılar. Çünkü diğer dükkanın kapısı bile yoktu" şeklinde konuştu.