MAGAZİN

Itır Esen: Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Itır Esen, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programına konuk oldu. Esen, 'Bir Deli Sevda' dizisinin setinde yaşadığı kaza sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Itır Esen: Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim!

Ünlü oyuncu Itır Esen, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Esen, 'Bir Deli Sevda' dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı araba kazasını canlı yayında ilk kez anlattı.

1-8WVQ

İşte Itır Esen'in açıklamalarından satır başları:

''Bir Deli Sevda dizisinin setinde iki yıl önce kaza geçirdim. Ben zengin birini canlandırıyordum. Cipe bindik kamera açısı iyi olsun diye ortada oturdum, yardımcı oyuncu arkadaşlar da pek iyi araba kullanamıyordu.

2-x6BX

Benim de bel fıtığım vardı. 'Bu arkadaş çok iyi araç kullanmayı bilmiyor değiştirelim' diye rica ettim, değiştirmediler. Bir hafta sonra yolda giderken başka bir araca çarptı. Araba son model olduğu için herkes arabaya bakıyor, ben bir indim yürüyemiyorum. O durumda 5 gün çalıştım, gözümden yaş geliyordu çalışırken.
3-zLKJ
Dizinin reytingler kötüydü 4. bölümde kalktı. Bu olay çok duyulmadı, ben duyurmadım. 2 yıldır bu rahatsızlıkla uğraşıyorum. Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim. Yeni yeni toparlandım. 16 çivi var belimde şu an.''

Çin işkencesi gibi! Damada düğün eziyetiÇin işkencesi gibi! Damada düğün eziyeti
'Şeyhin, imamın, hocanın ağzına bakan...''Şeyhin, imamın, hocanın ağzına bakan...'
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itir esen kanal d

En Çok Okunan Haberler

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Apar topar evlenebilir! Vatandaşlık planı

Apar topar evlenebilir! Vatandaşlık planı

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor!

Şahan Gökbakar’dan çok konuşulacak paylaşım

'Şeyhin, imamın, hocanın ağzına bakan...'

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu!

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden aşk pozu!

Zafer Ergin 77 oldu

'Rıza Baba' 77 oldu

Seren Serengil’in düşük yapmasının ardından Yaşar İpek’ten ilk açıklama!

Seren Serengil’in düşük yapmasının ardından Yaşar İpek’ten ilk açıklama!

Eliz Sakuçoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Eliz Sakuçoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.