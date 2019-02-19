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Itır Esen'den Survivor paylaşımı! Beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen 2017 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve tacı sonrasında elinden alınan 20 yaşındaki Itır Esen Survivor paylaşımıyla dikkat çekti.

Itır Esen'den Survivor paylaşımı! Beğeni yağdı

Geçtiğimiz sene sonu Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitiren Acun Ilıcalı'nın 2017 yılında Miss Turkey seçilen ardından tacı elinden alınan Itır Esen ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Bu iddialar magazin gündeminde dolaşırken Esen'in 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan YouTube projesi için anlaşma gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Itır Esen dün akşam sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğrafla gündeme geldi.

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Survivor’un kadrosuna dahil olan Esen, “Hayal ediyorum, çok çalışıyorum, sahip olana dek uğraşıyorum" notunu düştü.

Bu söz bir çok kişiye Acun Ilıcalı’nın boşandığı eşi Şeyma Subaşı’nı hatırlattı.

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Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı ıtır esen

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