Itır Esen'e anne engeli!

20 yaşındaki manken Itır Esen burnundan şikayetçi.

Itır Esen

Genç model estetik yaptırmak istemiş ama annesi izin vermeyince ameliyat olamamış.

Esen, “Estetik ameliyat olup burnumu yaptırmayı çok istiyorum.

Instagram’daki takipçilerimin laf atmasından dolayı değil, kendimi daha iyi hissedeceğimi düşündüğüm için.

Ama annem izin vermiyor." dedi.

ITIR ESEN KİMDİR? 1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimine devam ediyor. 14 yaşında modellik hayatına başlayan Esen, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Küçük yaşlardan beri en büyük hayali modellik yapmak olan ve birçok dergi ve defilede yer alan güzel mankenin halası ismini de aldığı Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'dir.

Itır Esen, 1.80 olan uzun boyu sayesinde genç yaşta modellik hayatında kendini fark ettirebildi. Spora da ilgi duyan Esen, profesyonel modellik hayatına başladığı zaman spora ara verdi. Spor geçmişine da sahip başarılı model, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi başarılı isimlerin podyumlarında boy gösterdi.

18 yaşında "Miss Turkey 2017" yarışmasında birincilik tacını kazanan tescilli güzel, 15 Temmuz hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı "15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum." yazısı nedeniyle tacını kaybetti ve tacı Aslı Sümen'e geçti.

Tacını kaptırmasının ardından uzun bir süre gündemde yer almayan Esen'in, Acun Ilıcalı'nın kanalında çalışmaya başlaması ve "Survivor" yarışması Youtube kanalında yapılacak program için Ilıcalı ile görüşmeleri sonrası aşk iddiaları ile gündeme geldi.

Şeyma Subaşı'na benzerliği ve iddialar sonrası "Survivor, YouTube projesi üzerine çalışmaya başlayınca Acun Ilıcalı'yla görüşme imkanımız oldu. Haftanın 2-3 günü deneme çekimleri yapıyoruz.

Yeni bir proje olduğu için zaten kendisi de yakından ilgileniyor. Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım.

Değişik bir ortamı var Acun Medya 'nın... Bunu daha önce çok duymuştum ama bu kadar keyifli olduğunu yaşayınca kendim gördüm." şeklinde konuşması aşk iddialarını kuvvetlendirdi.