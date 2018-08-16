İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

FETÖ'nün TSK'daki kriptolarının ortaya çıkarılmasında en önemli turnusol kağıt işlevi gören araçlardan biri olan ankesörlü telefon soruşturmasında her geçen gün itirafçı sayısı artıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul'daki bir büfeden mahrem imamı tarafından ankesörlü telefonla arandığı belirlenen bir şüpheli asker daha itirafçı oldu. Kara Kuvvetleri'nde görevli Astsubay Y.D verdiği ifadede ankesörlü telefonla ve yüz yüze görüşmede örgütün ne gibi tedbirler aldığını savcılıkla paylaştı.

'NASIL NAMAZ KILINACAĞINI GÖSTERİYORDU'

Y.D 2011 yılında Astusbay Hazırlama Okulunu kazandıktan sonra örgütle haşır neşir olduğunu belirterek, "Benden sorumlu abim T. İsimli şahıs bana nasıl zorluklar altında namaz kılabileceğim gösteriliyordu. Ayrıca bana bundan sonra ankesörlü telefonla iletişime geçileceğini söyledi. Aranmam halinde söylediği yere gelmemi söyledi" dedi.

Astsubay'lık okuluna kaydını yaptırdıktan sonra ayda bir veya iki defa mahrem sorumlusu T. İle görüştüğünü aktaran Y.D görüşmeleri genel itibariyle kafelerde gerçekleştirdiklerini belirtti. Y.D ifadesini şöyle sürdürdü: "Buluşmalarımızda bize, 'Direkt olarak yanımıza gelmeyin, bizi takip edin, dikkat çekmeyin, eğer çarşıda arkadaşlarınızlayken bize denk gelirseniz bizden hemen uzaklaşın' şeklinde söylemlerde bulunarak gizliliğe riayet etmemizi istiyordu.

3 SUBAYIN İSMİNİ PAYLAŞTI

2013 yılında İstanbul Kenan Evren Kışlası'na geldim. Beni ankesörle arayan T. İsimli abi benden bu aşamada da sorumluydu. Denizli'de göreve başladıktan sonra ise M. isimli abi benim sorumlu oldu." İtirafçı Y.D savcılıkla ayrıca kendisi gibi ankesörlü telefonla aranan TSK'daki 3 muvazzaf subayın ismini paylaştı. (SABAH)

