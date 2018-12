Skandal itiraf: Kapıdan Peygamber girse 'ona senin devrin bitti' derim!

NOT KAĞIDIYLA TEHDİT

Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim gördüğü sırada örgütle görüşmediği için baskı gördüğünü ileri süren B., baskılardan kurtulmak için bir örgüt mensubuyla buluştuğunu kaydederek, "Kendisini Hasan olarak tanıtan şahıs 'yanlış yapıyorsun himmetini ver, itaat et, yanlışından dön' dedi. Not kağıdında, 'Dikkat et yanlış yapıyorsun. Sen ve ailen şefkat tokadı yeme' yazıyordu. Yine bu süreçte bana ulaşan Hasan ile görüşmeye gittim. Bana, 'bak bu genç yaşta ihtiyar hastalığına yakalandın, himmetini ver kurtul' dedi. Sen bunu nerden biliyorsun dediğimde, 'hizmetin eli her yerde' dedi" ifadelerini kullandı.