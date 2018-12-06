Skandal itiraf: Kapıdan Peygamber girse 'ona senin devrin bitti' derim!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyasına dikkat çekici bir itiraf girdi. Jandarma Genel Komutanlığında üsteğmenken 2018 yılında sözleşmesi yenilenmeyen Abdurrahman B., İstanbul'da kaldığı örgüt evinde düzenlenen esnaf toplantılarını anlattı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, üniversiteyi bitirdikten sonra örgütün yönlendirmesiyle İstanbul'a gittiğini ve mezunların kaldığı evde kalmaya başladığını anlatan Abdurrahman B., "Burada hazırlandığım 2012 KPSS'den 75 puan aldım. Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) aldığım puanı öğrenince katip, gardiyan ve mübaşir sınavlarına girmem konusunda telkinde bulundular. Ama ben başvurmadım ve 2013 yılında jandarma subaylık kursunu kazandım. Onlardan habersiz sınava girdiğimi ve kazandığımı duyunca kızdılar. Bu durumdan rahatsız olunca bu evden ayrılarak yine örgütün Kartal'da esnafların ağırlandığı başka bir eve geçtim" dedi.

"KAPIDAN PEYGAMBER GİRSE SENİN DEVRİN BİTTİ DERİM"

Söz konusu eve 'büyük esnaf'ların geldiğini kaydeden şüpheli B., söz konusu toplantıya Amerika'dan gelen FETÖ'cülerin de katıldığını aktardı. Amerika'dan gelen bu kişilerden birisinin esnaflara yapılan toplantıda, Fetullah Gülen'den geldiğini söylediği takkeleri içeride dağıttığını duyduğunu belirten B., yine bu kişinin içeridekilere, "Şu kapıdan peygamber girse ona 'senin devrin bitti, hoca efendinin devri başladı' derim" dediğini söyledi. Şüpheli B., "Benden sorumlu Kadir isimli kişiye bunun yanlış olduğunu söylediğimde, 'abiler söylüyorsa doğrudur ve hocaefendi asrın alimidir' dedi" diye konuştu.