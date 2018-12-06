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Skandal itiraf: Kapıdan Peygamber girse 'ona senin devrin bitti' derim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 07:39 | Son Güncelleme

İtirafçı olan Abdurrahman B., ABD'den gelen FETÖ'cülerin örgüt evlerinde nasıl toplantılara katıldıklarını anlattı. Şüpheli B., teröristbaşı Fetullah Gülen'den getirdiği takkeleri dağıttığını söylediği bir kişinin, toplantıya katılan iş adamlarına, "Şu kapıdan Peygamber girse 'ona senin devrin bitti, hoca efendinin devri başladı' derim" dediğini söyledi.

Skandal itiraf: Kapıdan Peygamber girse 'ona senin devrin bitti' derim!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyasına dikkat çekici bir itiraf girdi. Jandarma Genel Komutanlığında üsteğmenken 2018 yılında sözleşmesi yenilenmeyen Abdurrahman B., İstanbul'da kaldığı örgüt evinde düzenlenen esnaf toplantılarını anlattı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, üniversiteyi bitirdikten sonra örgütün yönlendirmesiyle İstanbul'a gittiğini ve mezunların kaldığı evde kalmaya başladığını anlatan Abdurrahman B., "Burada hazırlandığım 2012 KPSS'den 75 puan aldım. Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) aldığım puanı öğrenince katip, gardiyan ve mübaşir sınavlarına girmem konusunda telkinde bulundular. Ama ben başvurmadım ve 2013 yılında jandarma subaylık kursunu kazandım. Onlardan habersiz sınava girdiğimi ve kazandığımı duyunca kızdılar. Bu durumdan rahatsız olunca bu evden ayrılarak yine örgütün Kartal'da esnafların ağırlandığı başka bir eve geçtim" dedi.

"KAPIDAN PEYGAMBER GİRSE SENİN DEVRİN BİTTİ DERİM"

Söz konusu eve 'büyük esnaf'ların geldiğini kaydeden şüpheli B., söz konusu toplantıya Amerika'dan gelen FETÖ'cülerin de katıldığını aktardı. Amerika'dan gelen bu kişilerden birisinin esnaflara yapılan toplantıda, Fetullah Gülen'den geldiğini söylediği takkeleri içeride dağıttığını duyduğunu belirten B., yine bu kişinin içeridekilere, "Şu kapıdan peygamber girse ona 'senin devrin bitti, hoca efendinin devri başladı' derim" dediğini söyledi. Şüpheli B., "Benden sorumlu Kadir isimli kişiye bunun yanlış olduğunu söylediğimde, 'abiler söylüyorsa doğrudur ve hocaefendi asrın alimidir' dedi" diye konuştu.

NOT KAĞIDIYLA TEHDİT

Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim gördüğü sırada örgütle görüşmediği için baskı gördüğünü ileri süren B., baskılardan kurtulmak için bir örgüt mensubuyla buluştuğunu kaydederek, "Kendisini Hasan olarak tanıtan şahıs 'yanlış yapıyorsun himmetini ver, itaat et, yanlışından dön' dedi. Not kağıdında, 'Dikkat et yanlış yapıyorsun. Sen ve ailen şefkat tokadı yeme' yazıyordu. Yine bu süreçte bana ulaşan Hasan ile görüşmeye gittim. Bana, 'bak bu genç yaşta ihtiyar hastalığına yakalandın, himmetini ver kurtul' dedi. Sen bunu nerden biliyorsun dediğimde, 'hizmetin eli her yerde' dedi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülen FETÖ ABD Jandarma

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