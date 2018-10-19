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İtirafçı astsubay, 11 FETÖ şüphelisinin ismini verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Astsubay Halil A., 11 FETÖ/PDY şüphelisinin ismini verdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Astsubay Halil A., 11 FETÖ/PDY şüphelisinin ismini verdi.
FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüte mensup askerler arasında iletişim aracı olarak kullandığı 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Astsubay Halil A. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan Halil A., lise yıllarında dini vecibelerini yerine getirmek için FETÖ/PDY yapılanmasına dahil olmaya karar verdiğini ifade ederek, Yusuf A. adlı kişi aracılığıyla bu yapıyla tanıştığını söyledi. Yusuf A.'nın yönlendirmesiyle astsubay olduğunu anlatan Halil A., 17-25 Aralık olaylarından sonra örgütten soğumaya başladığını belirtti. Halil A., ifadesinde görev yaptığı süre boyunca kendisiyle bağlantıya geçen FETÖ/PDY üyelerinin Yusuf A., Oğuz B., Hasan T., Hüseyin N., Mustafa K., Hakan Y., İbrahim Ş., Bilal K., Ramazan T., Ali Ç. ve Arif N. olduğunu anlattı.
VERDİĞİ İSİMLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Savcı iddianamede, şüpheli Halil A.'nın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını ancak cezasının TCK'nın 221'inci maddesi gereği etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılarak verilmesini talep etti. Ayrıca Halil A.'nın ismini verdiği şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, bu kişiler hakkında ilgili savcılıklarca soruşturma başlatılmasının istenildiği belirtildi.

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