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İtirafçı astsubayın cezası 7.5 yıldan 1.5 yıla düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olarak etkin pişmanlıkta bulunan ihraç üsteğmenin hapis cezası 7.5 yıldan 1 yıl 6 aya düştü.Kayseri 2.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olarak etkin pişmanlıkta bulunan ihraç üsteğmenin hapis cezası 7.5 yıldan 1 yıl 6 aya düştü.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık R.Ç. ve avukatı hazır bulundu. TSK askeri mahrem yapılanmasında astsubay olduğu, mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı iddiaları ile yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan sanık R.Ç. tüm bildiklerini anlattığını, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık R.Ç.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7.5 yıl, etkin pişmanlık hükümlerince cezasından indirim yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu gözeten mahkeme, cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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