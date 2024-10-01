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  4. Narin'in cesedini bırakırken şüpheli 2 kişi daha vardı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kucağında çuvalla 150 metre yürümüş

Narin'in cesedini bırakırken şüpheli 2 kişi daha vardı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kucağında çuvalla 150 metre yürümüş

01.10.2024 10:51
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Narin Güran cinayetinde adı "itirafçı" olarak geçen Nevzat Bahtiyar'ın yeni görüntüleriyle cinayeti aydınlatacak önemli ipuçlarına ulaşıldı. Son olarak baba Güran, katil zanlısı olarak Bahtiyar'dan kuşku duyduğunu söylemişti. Yeni görüntülerle Bahtiyar'ın, Narin'in cesedini dere kenarına bırakırken yaptıkları adım adım belirlendi. Bu sırada olay yerinde şüpheli 2 kişinin daha varlığı tespit edildi.

Narin'in cesedini bırakırken şüpheli 2 kişi daha vardı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kucağında çuvalla 150 metre yürümüş

Türkiye 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesinde kimlerin, ne kadar parmağı olduğunu öğrenmeyi merakla beklerken soruşturma kapsamında her geçen gün yeni bilgilere ulaşılıyor. Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldürüldüğü biliniyordu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar da Narin'in cansız bedenini, muhtar amca Salim Güran'dan aldığını öne sürmüştü. Bahtiyar'ın 8 yaşındaki cansız bedenle 150 metre yürüdüğü 7 buçuk dakikalık görüntünün çözümü yapıldı.

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR ARAÇLA DERE YATAĞINA İLERLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Çözümü yapılan görüntüler askeri üs bölgesine ait olan Şahin Gözü kamerasına ait. Sözcü'nün aktardığına göre; 7 dakika 28 saniyelik görüntülerde, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kendisine ait 23 AN 630 plakalı araçla köyden dere yatağına doğru giden stabilize yoldan ilerlediği, dereye yakın bir noktada durduğu belirlendi.

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NARİN'İN CESEDİNİN BULUNDUĞU ÇUVALLA ARAÇTAN İNİP DEREYE YÜRÜDÜ

Bahtiyar’ın çalışır vaziyetteki aracını ağaçların altına park ettikten sonra yönünü geriye doğru köy istikametine çevirdiği, ardından da araçtan içinde Narin’in cesedinin bulunduğu kucağındaki çuval ile indikten sonra dereye kıyısına doğru yürüdüğü tespit edildi.

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KOORDİNATLAR TESPİT EDİLDİ

Yürüdüğü mesafenin uydu görüntülerinin incelenmesi ve bulunduğu bölgenin çıkarılan koordinatlarına bakıldığında 150 metre yürüyerek cesedin bulunduğu çuvalı hiç düşürmeden ve yere bırakmadan doğrudan toprağın su ile birleştiği bir noktada çuvalı kucağından indirip önce ağzını bağladığı ve bir süre beklediği tespit edildi.

AA-20240828-35503416-35503410-DIYARBAKIRDA_KAYBOLAN_8_YASINDAKI_NARINI_ARAMA_CALISMALARI_8INCI_GUNUNDE_SURUYOR

KAYANIN ALTINA GİZLEYİP ÜZERİNE 3 BÜYÜK KAYA KOYMUŞ

Nevzat Bahtiyar’ın uydu görüntülerine göre 37.SBF 06008 89639 koordinatlarında ikinci hamlede derenin toprak ile birleştiği noktada, cesedi çuval ile birlikte bir kaya parçasının altına gizlediği, cesedin akıntıya kapılarak sürüklenmesini önlemek için de üzerine 3 büyük kaya parçasıyla sıkıştırdığı belirlendi.

AA-20240826-35488549-35488538-DIYARBAKIRDA_KAYBOLAN_8_YASINDAKI_NARINI_ARAMA_CALISMALARI_SURUYOR

OLAY YERİNDE ŞÜPHELİ 2 KİŞİ DAHA VARDI

Görüntülerde olay yerinde görülen şüpheli 2 kişinin daha varlığı ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi halinde katilin veya katillerin kim olduğunu da açığa çıkaracak.

Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir! Baba Güran katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
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