İtirafçı olan üsteğmen FETÖ'nün başarılı öğrencileri ele geçirmesini anlattı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ANKARA'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan, etkin pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan eski üsteğmen M.G. (26), 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. M.G. ifadesinde, örgütün başarılı öğrencileri ortaokul çağından itibaren nasıl takibe aldığını, askeri yapılanmasını, tüm ayrıntılarıyla anlattı. Ortaokulda okul birincisi olan M.G., örgütün kendisiyle o dönemde irtibat kurduğunu, harp okulundayken Amerika gezisi sırasında Fethullah Gülen ile görüştürüldüğünü söyledi.

​Ankara'da görevli üsteğmen M.G., Ocak 2018'de 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan gözaltına alındı. Kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen M.G., savcılıktaki ifadesinin ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.G. hakkında Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan dava açıldı. M.G., itirafçı olarak FETÖ'nün başarılı öğrencileri nasıl takip ettiğini, askeri liseye gitmeleri konusunda telkinlerde bulunduğunu ve askeri yapılanması konusunda önemli bilgiler verdi. Örgütle ortaokul döneminde okul birincisiyken tanıştığını anlatan M.G., şöyle konuştu:

"Okul çıkışı Salim kod adlı kişi benle irtibata geçerek 'Derslerin iyiymiş. Halı saha maçlarına gidiyoruz. Sen de bizimle gel. Ara ara görüşelim' dedi. Bu şekilde ara ara evlerine ders çalışmaya gittim. Sonra namaz kılmaya ve Fethullah Gülen kitapları okumaya başladık. Fethullah Gülen'i bana öğrencilere yardım eden ve devlet için çalışan bir kişi olarak tanıttı. Ortaokulu birinci olarak bitirdikten sonra Salim bana askerlik ve subaylık mesleği hakkında konuşmalar yapmıştı. 2006 yılında askeri liseyi kazandım. Bursa ve İzmir'de ki 4 yıllık lise eğitimim boyunca Salim benle irtibatlı oldu. Görüşmelerimizde bana cemaat ile irtibatlı olduğumu belli etmememi, açık açık namaz kılmamamı, kılacaksam göz ile yani ima ile kılmamı söylerdi. Buluşmalarımızda namaz kılar, bana Gülen'in kitaplarından bir bölüm okur, yorumlar ve vaazlarını dinletirdi."

KIZ ARKADAŞI VAR DİYE OKUL 1'İNCİLİĞİNDEN 9'UNCULUĞA DÜŞÜRÜLDÜ

2010 yılında Kara Harp Okulu'na geçiş yaptığını söyleyen M.G., bu süreden sonra kendisiyle Şahin kod adlı kişinin irtibata geçtiğini söyledi. Ev toplantılarında yine Fethullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu ve vaazlarının dinletildiğini ifade eden M.G., "Kara Harp Okulu'nda eğitim gördüğüm sırada kız arkadaşlarım vardı. O dönem irtibatlı olduğun cemaat ağabeyi Şahin, kız arkadaş edinmememi söylerdi. Beni ikaz etti. Buna paralel olarak harp okulunda cezalar ve baskılar başladı. Harp okulunu ders ortalamasına göre 1'inci bitirmem gerekirken, kanaat notları ile sıralamam 9'uncu sıraya düşürüldü. Okul bittikten sonra topçu ve füze okulunda 1 yıl eğitim aldım. Bu sırada devrelerim olan kişilerle tanıştırıldım. Aynı evde kaldık. Serhat isimli şahıs benden ilk maaşımı istedi, ancak ben vermedim. Sınıf okulunu da 1'inci bitirdim" dedi.

AMERİKA'DA FETHULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Harp okulu 2'nci sınıftayken ders notları iyi olanların Amerika gezisine gönderildiğini ifade eden M.G., bu geziden cemaatin de haberi olduğunu anlattı. Cemaat ağabeyinin, kalacağı otelin adresini ve tarihini okuldan önce kendisine verdiğini anlatan M.G., şunları söyledi:

"Bana, 'Amerika'ya gidiyormuşsun. Oraya gitmişken hoca efendiyi de görmen iyi olur. Bana gidince otelin yanındaki benzin istasyonunda buluşmamızı söyledi. Ben izin vermezler dediğimde, 'Sen git komutanına bir yakınını görmek için bir gün izin iste. O sana verir' dedi. 2012 Eylül ayında 18 harp okulu öğrencisi ile geziye gittik. 12 gün sürdü. Komutanımdan bir gün dediği şekilde izin aldım. Ankara'da görüştüğüm kişiyle benzin istasyonunda buluştuk ve aracı ile Fethullah Gülen'in evine gittik. Beni bir salona aldılar. Bana, 'burada ibadet et. Hoca efendi müsait olunca seni alacağız' dediler. Gece 01.00 sıralarında Gülen'in odasına çıkardılar. Beni harp okulu öğrencisi olarak takdim ettiler. Fethullah Gülen de bana, 'Allah yolunu açık etsin' dedi. Daha sonra beni odadan çıkardılar. Sonra beni otele bıraktılar. Diğer askerler ziyaret etti mi bilmiyorum, şahit de olmadım. Ancak cemaatin bu geziden haberi vardı."

VERİLEN HAPİS CEZASI ERTELENDİ

15 Temmuz gecesi birliğinde nöbetçi olduğunu ve birliğinin ve kendisinin herhangi bir faaliyette bulunmadığını belirten M.G. tüm bildiklerini samimi şekilde anlattığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi. Mahkeme, M.G.'yi etkin pişmanlık hükümleri uyarınca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

AVUKATI KARARI DEĞERLENDİRDİ

M.G.'nin avukatı Ebubekir Elmalı, etkin pişmanlık hükümlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesinde belirtildiğini söyledi. Bu madde ile etkin pişmanlık gösteren sanıkların örgüt suçlarından dolayı affedilmeleri veya cezalarında önemli bir indirime gidilmesinin mümkün kılındığını ifade eden Elmalı, "Müvekkilde etkin pişmanlık talebinde bulunarak samimi beyanlarda bulunmuştur" diye konuştu.

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