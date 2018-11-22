HABER

İtirafçı olup mahkemede vazgeçen FETÖ şüphelisi üsteğmenlere 6'şar yıl 3'er ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 'örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç üsteğmenlere 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 'örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç üsteğmenlere 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Erhan C. ve Alperen A. aldıkları cezanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda meslekten ihraç tutuksuz üsteğmenlerden Erhan C. ve Alperen A. ile avukatları hazır bulundu. 'Örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan terör örgütü FETÖ sanıkları yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek, beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar Erhan C. ve Alperen A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 2 sanığın da soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmak istediklerini, mahkemede ise etkin pişmanlık ifadelerinden vazgeçen FETÖ şüphelisi üsteğmenlerin, soruşturma aşamasında tutuklama kararı verilmesinden kurtulmak amacıyla itirafçı olmak istedikleri gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

PARTNERSeks kasetiyle şantaj davasıSeks kasetiyle şantaj davası
Motosiklette 6 gencin tehlikeli yolculuğuMotosiklette 6 gencin tehlikeli yolculuğu
fotoğraflar// Kağıthane'de kuyumcuyu soyan şüpheliyi vatandaşlar yakaladıfotoğraflar// Kağıthane'de kuyumcuyu soyan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Hakan Hatipoğlu ve Fazıl Say atışması sürüyor! 'Ajitasyon yapma'

Hakan Hatipoğlu ve Fazıl Say atışması sürüyor! 'Ajitasyon yapma'

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Gören hayran kalıyor

Gören hayran kalıyor

Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

Kangal köpeğinin fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Günde 7 kilo et yiyor

Kangal köpeğinin fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Günde 7 kilo et yiyor

Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...

Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.