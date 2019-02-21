İtirafçı polis, sınav sorularını nasıl aldığını anlattı

Polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ yöneticilerinin "Soruları ailen dahil kimseye söylemeyeceksin" diyerek Kur’an-ı Kerim’e el bastırarak verdiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2010’daki polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edildi. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Balıkesir’deki 9 şüpheliden 7’si 15 Şubat günü tutuklanarak cezaevine kondu. Dosya kapsamında itirafçı olan şüpheli, örgüt yöneticilerinin sınavdan 1 gün önce soruları kendisine nasıl verdiğini anlattı. Sınav öncesi örgüt yöneticisi ile araç içerisinde buluştuğunu söyleyen itirafçı, örgüt yöneticisinin kendisine "Soruları aldığını ailen dahil kimseye söylemeyeceksin. İtaat et, rahat et" diyerek Kur’an-ı Kerim’e el bastırdığını, daha sonra sınav sorularını ve cevap anahtarını aldığını söyledi.

Sınavda aynı soruların çıktığını ve o sene sınavı kazanarak komiser yardımcısı olduğunu, sınavdan hemen sonra soruları veren örgüt yöneticisinin kendisini arayarak tebrik ettiğini beyan eden itirafçı, örgütten korktuğu için soruları almayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu ifade etti.

