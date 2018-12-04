HABER

İtirafçı sanık: FETÖ'nün sohbetleri cezaevinde devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 13:24 | Son Güncelleme

BURSA'da, kentin eski valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu, 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İtirafçı sanık: FETÖ'nün sohbetleri cezaevinde devam ediyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kentin eski valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu, 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Davanın itirafçı sanığı, iş adamı Şakir Umutkan, yazılı yaptığı savunmasında, cezaevlerindeki örgüt üyelerinin dışarıda yaptıkları 'sohbet' adı altındaki toplantılarını, içeride de sürdürdüğünü ifade etti.
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay yapılan duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısının, FETÖ/PDY sanığı 60 kişiye örgüt üyeliğinden 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesini, örgüte finansman sağlamaktan beraatlerini, tutuksuz sanıklar arasında bulunan Selamettin Özgörüş ve Mahmut Kesici'nin de etkin pişmanlık yasasından faydalanmalarından dolayı beraatlerini talep ettiği davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.
Duruşmada, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 18 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra geçen Ocak ayında ev hapsi verilerek tahliye edilen Şakir Umutkan, savunma yaptı. Davanın itirafçı sanığı, iş adamı Unutkan yazılı savunmasında şunları kaydetti:
"Örgüt zaman geçtikçe iş adamlarından daha çok para istemeye başladı. Benim bulunduğum grupta iş adamları vardı. Örgüt benim tanıştığım ilk yıllarda genelde kurban derilerini toplardı. Daha sonraları sadaka, burs ve kurban bağışı adı altında paralar toplamaya başladılar. Grubumda bulunan iş adamları zengin olduğu için bana pek burs verme ve para işleri düşmüyordu. Bu yapıdan ancak 2014 yılında kopmam mümkün oldu. Ben cezaevinde birlikte kaldığım, yargılanan sanıkların da bu yapıdan kopmalarının mümkün olduğunu düşünmüyorum, kopamazlar bu yapıdan. Cezaevinde bulunanlar 'sohbet' adı altındaki toplantılarını sürdürüyor."
Mahkeme heyetinin, tutuksuz sanıklardan sonra tutukluların savunmalarını almaya devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...
Aracının LPG tankında 36 kilo eroin geçirilen sürücü adliyedeAracının LPG tankında 36 kilo eroin geçirilen sürücü adliyede
Uşak'ta 1'nci derece SİT alanında kazıya 12 gözaltıUşak'ta 1'nci derece SİT alanında kazıya 12 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İlk günkü ihtişamıyla hala ayakta! Sadece 1 günde inşa edildi

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

TIR, kırmızı ışıktaki araçları böyle biçti

Araçları böyle biçti! O anlar kamerada

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

'Ya cinsel ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Pilot öyle bir anons yaptı ki... 'Yayılmış durumdalar'

Akılalmaz 'yasak aşk' hikayesi! Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

Komşusu babası, patronu ağabeyi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.