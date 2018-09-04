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İtirafçısı üsteğmen: Yemin ettirip askeri sınav sorularının cevaplarını gösterdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuksuz sanık eski üsteğmen Ali A.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuksuz sanık eski üsteğmen Ali A. (33), ifadesinde, "Sınavlar öncesi 2 kişi eve gelerek, 'Anlatacaklarımız aramızda kalacak' deyip, bize yemin ettirdi. Ardından bilgisayardan 30 sınav sorusunun cevabını gösterdi" dedi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık eski üsteğmen Ali A. ile avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade eden Ail A., şöyle konuştu:
"Öğrencilik yıllarımda evlerinde kaldım, abilik yaptım, sohbetlerine katıldım. O dönem sınavlar öncesi 2 kişi kaldığımız eve geldi. ‘Anlatacaklarımız aramızda kalacak’ diyerek yemin ettirdi. Yemin ettikten sonra bilgisayar açıldı, sorular ve cevapları vardı. 30 soruya kadar askeri sınav sorularının cevaplarını gösterdiler. O zaman onlarda TSK’da dindar olan, namaz kılanlara öcü gibi bakıldığı kanaati vardı. Bana 'bu sınavı kazanamazsam vebal alacağımı' söylediler. Sınava girdik ve o gösterdikleri sorular çıktı, kalan sorularda bildiklerimi de yaptım, sınav sonucunu beklemeye başladım. Sınavı kazandığımı öğrendim, mülakata girdikten sonra 2010’da İzmir Urla'daki Menteş Askeri Kampı’na kayıt olup, eğitim aldık. İzmir’de yine onların sohbetlerine gidiyordum, sohbette namaz kılıp, dua ederek rahatlıyorduk. 2012’de Kayseri’de Komando Tugayı’na atandım. Hakkari ve Kuzey Irak gibi terör bölgelerinde göreve gittim. 2013’te tekrar Kayseri’ye döndüm. Burada Murat isimli Melikşah’ta çalıştığını bildiğim birisi ile görüşüp, sohbetlere katıldım. Büfelerden ankesörlü telefonda Murat ile konuşur, sohbet yerlerini öğrenirdim. Ben bunlarla 17 yaşında tanıştım, böyle bir ihanet yapacağını hiç bilmiyordum. Vatanıma ihanet için başlamadım. O zaman hiçbir şeyleri yasa dışı değildi. Size bilgileri aktardığım için örgüt tarafından hain ilan edildim, devletim de hain olarak görüyor. Örgütün hain ilan etmesi umurumda değil, devletim için görev yaparken gurur duydum."
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ali A.'yı 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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