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İtirafı sosyal medyayı salladı! “Hapishaneye girene kadar cinsel organımın büyük olduğunu bilmiyordum”

28.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada The Irish Bull ismiyle tanınan 32 yaşındaki adam cinsel hayatına dair yaptığı itiraflarla herkesi şaşırtmayı başardı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir uygulama OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satan Bull, cinsel organının boyutunun ortalamanın üzerinde olduğunu fark ettiğinde hayatının değiştiğini söyledi.

İtirafı sosyal medyayı salladı! “Hapishaneye girene kadar cinsel organımın büyük olduğunu bilmiyordum”

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyaya yayılmasıyla beraber getirilen karantina uygulamalarından önce berber olarak çalışan The Irish Bull lakabıyla bilinen 32 yaşındaki bir adam özel hayatına ilişkin itiraflarıyla herkesi şaşırtmayı başardı. Kariyerine yetişkin bir film yıldızı olarak devam etmeye karar veren Bull, I Kidd You Not podcast'inde konuşurken cinsel organının boyutuyla ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

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HAPİSHANEDEYKEN FARK ETTİ

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Cinsel organının boyutunun ortalamanın üzerinde olduğunu dah önce fark etmediğini dile getiren Bull, “Büyük olduğunu bilmiyordum. 17-18 yalındayken hapishanede diğer mahkumlarla banyo yaptığımız sırada ortalamanın üzerinde olduğumu anladım. Hapishanede cinsel organımın boyutunu görünce şaşırdılar” dedi.

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Koronavirüs pandemisinden önce berber olarak çalıştığını dile getiren Bull, “Korona berber dükkamını vurduğunda ne yapacağımı bilemedim. Bu yüzden kendime bir şans vermek istedim ve işe yaradı. Kadınlar bana yoğun ilgi gösterdi. Bu gerçekten inanılmaz bir deneyim” diye konuştu.

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penis OnlyFans
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