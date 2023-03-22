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İtirafı sosyal medyayı salladı! “Yetişkin film yıldızı olduğum için erkekler benimle sevgili olmuyor”

22.03.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir podcast ve OnlyFans yıldızı Alexis FawX ‘in programına konuk olan yetişkin film yıldızı Daddy Deelz, erkeklerin kendisini bir cinsel obje olarak gördüğünü ve ciddi bir ilişki yaşamak istemediklerini itiraf etti. Aşk hayatında bir türlü istediği gibi bir ilişkiye ulaşamadığını ifade eden Deelz’in “Yetişkin film yıldızı olduğum için erkekler benimle sevgili olmuyor” sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

İtirafı sosyal medyayı salladı! “Yetişkin film yıldızı olduğum için erkekler benimle sevgili olmuyor”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede fenomene dönüşen Daddy Deelz aşk hayatına dair yaptığı itirafla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yaklaşık 1 yıldır bekar olduğunu ifade eden Daddy Deelz, ‘Pillow Talk’ podcastinde yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi.

“ERKEKLER BENDEN HOŞLANMIYOR”

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OnlyFans uygulaması üzerinden erkeklerin cinsel organlarını derecelendirerek para kazandığını ifade eden Daddy Deelz, “Erkekler benden hoşlanmıyor. Herkes benimle sevgili olmak istemiyor. Anlıyorum ama bu durumu kabul edemiyorum. Bir yılı aşkın süredir bekarım. İnsanların önyargıları gerçekten bazen acımasız olabiliyor” dedi.

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