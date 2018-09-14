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"İtirafın" ardından Fransız ve Cezayirli liderlerin görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 03:19 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayirli mevkidaşı Buteflika ile Mali ve Libya sorununu görüştü

CEZAYİR (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayirli mevkidaşı Abdulaziz Buteflika ile yaptığı telefon görüşmesinde Mali ve Libya'daki güvenlik durumunu ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Cezayir'in bağımsızlığı için mücadele eden Maurice Audin'in, askerler tarafından işkenceye tabi tutularak öldürüldüğünü veya ölünceye kadar işkence edildiğini, Fransa Devleti adına kabul etmesinin" ardından Cezayirli mevkidaşı Buteflika ile telefonda görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve ülkenin haber ajansı APS'de yer alan yazılı açıklamada, Buteflika ile Macron'un, iki ülke arasındaki ortak stratejik ilişkilerin yanı sıra Mali ve Libya'daki güvenlik durumunu ele aldığı kaydedildi. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Cezayir, ortak sınırlarının bulunduğu Mali ve Libya için arabuluculuk yapıyor. Fransa'nın ise 2013'ten bu yana Mali'de askeri varlığı bulunuyor. Fransa, Libya konusunda da önemli rol oynuyor. Son olarak, geçen mayıs ayında Paris'te düzenlenen zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.

Macron dün, Cezayir'de Fransız sömürgeciliğine karşı başlatılan mücadeleye destek veren Maurice Audin isimli işgal karşıtı kişinin, 1957'de Fransız ordusu tarafından tutuklanıp öldürülmesi olayında sorumluluğunu kabul ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Buteflika

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