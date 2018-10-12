HABER

İtirafından vazgeçen FETÖ şüphelisine 15 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılan ve bir süre sonra ifadesini kabul etmeyip kamu kuruluşlarını karalamaya yönelik ithamlarda bulunan subay hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı -İddianameden: -"Şüphelinin terör örgütünün telkin ve yönlendirmesi ile örgüt mensuplarını koruma saikiyle ifadesini geri almak istediği ve örgütle organik bağını devam ettirdiği anlaşılmıştır"

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılan ancak sonrasında ifadesinden vazgeçip kamu kurum ve kuruluşlarını karalamaya yönelik ithamlarda bulunması üzerine tutuklanan subayın, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü-sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğunun tespit edilmesi üzerine geçen yılın aralık ayında gözaltına alınan şüpheli Sabih Semih Bilir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bilir'in GSM hattının, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu olan sivil imamlar tarafından, askerlere "örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği" iletişim amacıyla kullandığı tespit edilen Üsküdar'daki Gülcan Büfe'den ardışık olarak arandığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin bu iş yerinde bulunan hat tarafından ardışık ve ardışık olmayan şekilde yoğun olarak arandığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu kapsamda arama yapılan diğer kişilerle birlikte 29 Kasım 2017'de gözaltına alındığı kaydedildi.

İddianamede, kolluk birimlerinde avukatı huzurunda alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunması nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 20 Eylül 2018'de ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle vermiş olduğu ilk ifadesini kabul etmediğini söylediği anlatıldı.

Baskı altında ifade verdiğini öne süren şüpheli Bilir'in, ifadesinde geçen örgüt mensuplarının isimlerini "kolluk görevlilerinin belirledikleri senaryoya göre" verdiğini iddia etmesi üzerine başsavcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak 21 Eylül'de tutuklandığı aktarıldı.

- "Örgütle organik bağını devam ettirdiği anlaşılmıştır"

İddianamede, şüphelinin ilk ifadesinin avukatı huzurunda alındığı gibi ifade alma işlemi öncesinde de avukatı ile görüştüğüne işaret edilerek, "Bu duruma ilişkin tutanakların soruşturma evrakına ekli olduğu, bu nedenlerle şüphelinin terör örgütünün telkin ve yönlendirmesi ile örgüt mensuplarını koruma saikiyle ifadesini geri almak istediği ve örgütle organik bağını devam ettirdiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Şüpheli Bilir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Tabiat Parkı bitişiğine yeni çöp alanına tepkiler sürüyorTabiat Parkı bitişiğine yeni çöp alanına tepkiler sürüyor
1 ayda iki farklı sonuç belgesi geldi, itiraz edince ÖSYM 'Geç kaldın' dedi1 ayda iki farklı sonuç belgesi geldi, itiraz edince ÖSYM 'Geç kaldın' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İtirafından vazgeçen FETÖ şüphelisi subaya 15 yıl hapis istemi TSK yapılanması

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

Dünyanın en güvenilir şehirleri belli oldu! İlk sırada bakın neresi var?

Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

Suudi Konsolos'un evine gizemli ziyaretçi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.