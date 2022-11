İtirafları olay yarattı! Külotları çıkarmadan...

İç çamaşırınızı ne sıklıkla değiştirirsiniz? Yakın zamanda yapılan bir anket, çok sayıda kadının iç çamaşırını olması gerektiği sürede değiştirmediğini ortaya koydu. 1.000'den fazla kadının katıldığı bir anket, yüzde 21'inin iç çamaşırlarını 'birden fazla gün' boyunca giydiğini buldu. Şok edici sonuçlar, her beş kişiden birinin iç çamaşırını her gün değiştirmediğini, on kişiden birinin ise aynı pantolonu üç gün veya daha uzun süre giydiğini ortaya koydu.

Birçoğunun kirli pantolonunu çamaşır sepetinden çıkarmasının ana nedenleri, zamandan ve maliyetlerden tasarruf etmek veya çevresel nedenlerdir. Ankete katılanların yüzde 55'i, tüm gün geçirdiği külotuyla yatağa girdiğini itiraf etti. Ankete katılanların yüzde 24’ü ise şaşırtıcı bir şekilde egzersiz yaptıktan sonra külotunu değiştirmediğini belirtti.

İÇ ÇAMAŞIRI HER GÜN DEĞİŞMELİ

Uzmanlara göre, iç çamaşırlarınızı her gün değiştirmeli ve geceleri çıkarmalısınız. Kirli çamaşırlar mikrop ve bakterilerin üremesi için mükemmel ortamlardır. Uzmanlar bu durumun enfeksiyon, tahriş, anormal akıntı ve ciltte meydana gelen çatlakların ana nedeni olduğunu belirtiyor.

Sağlık riskleri bununla da sınırlı değil. Yatarken iç çamaşırlarını giyenler potansiyel olarak pamukçuk, vajinit ve bakteriyel vajinoz riskini artırıyor. Egzersiz yaptıktan hemen sonra iç çamaşırlarını değiştirmeyen ve yıkamayanlar, vücut kokusunda artış, vajinal mikrobiyomun bozulması gibi sorunlarla karşılaşabilirler.