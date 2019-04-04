İtiraz etti, 1 oy farkla muhtar seçildi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesine bağlı Halitağlar köyünde berabere biten seçim sonuçlarına itiraz eden muhtar adayı, 1 oyla seçimi kazandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kadirli ilçesine bağlı Halitağlar köyünde muhtarlık için 3 aday yarıştı.

239 seçmeni bulunan köyde, 226 seçmen oy kullandı. Muhtar adaylarından Turan Bircan ile mevcut muhtar Ahmet Kurt’a sandıktan 101'er oy çıktı. Turan Bircan da Kadirli İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu yaptığı inceleme sonunda Ahmet Kurt’un aldığı 1 oyun geçersiz olduğuna karar verdi. Turan Bircan, 101 oyla Halitağlar Mahalle Muhtarı oldu.

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