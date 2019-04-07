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İtiraz sürdükçe Mehmet Kanar’ın oyları yükseliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi’nde 31 Mart seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mehmet Kanar, itirazlar sonucu incelenen sandıklarda farkı açmayı sürdürüyor.CHP’den İYİ Parti’ye geçen Mustafakemalpaşa CHP eski Belediye Başkan adayı Avukat Mehmet Küçükaşık, CHP milletvekili adayı Avukat Gürkan Esen ile CHP’li avukat İlker Yılmaz’ın ilçe seçim kuruluna yaptıkları itiraz reddedilince, itirazlar bu kez il seçim kuruluna yapıldı.

İtiraz sürdükçe Mehmet Kanar’ın oyları yükseliyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi’nde 31 Mart seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mehmet Kanar, itirazlar sonucu incelenen sandıklarda farkı açmayı sürdürüyor.
CHP’den İYİ Parti’ye geçen Mustafakemalpaşa CHP eski Belediye Başkan adayı Avukat Mehmet Küçükaşık, CHP milletvekili adayı Avukat Gürkan Esen ile CHP’li avukat İlker Yılmaz’ın ilçe seçim kuruluna yaptıkları itiraz reddedilince, itirazlar bu kez il seçim kuruluna yapıldı. İYİ Parti adına 27 sandıkta yapılan itirazı kabul eden ilçe seçim kurulunun yeniden yaptığı incelemede Mehmet Kanar lehine sonuçlanınca tutanaklar kabul edilerek kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, boş oylarda yapılan sayımda Mehmet Kanar’ın hanesine yazılması gereken 27 oy daha ortaya çıktı. Daha önce 593 olan oy farkı, muhalefetin yaptığı son itirazlar sonucu 600’ü geçti.

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