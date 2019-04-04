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İtirazı haklı bulununca bir oy farkla muhtar seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşit oy alan iki muhtar adayından Turan Bircan, kullanılan oylardan birinin geçersiz olduğuna yönelik itirazı kabul edilince tek oy farkla rakibinin önüne geçti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşit oy alan iki muhtar adayından Turan Bircan, kullanılan oylardan birinin geçersiz olduğuna yönelik itirazı kabul edilince tek oy farkla muhtar seçildi.

İlçedeki 239 seçmenli Halitağalar köyünde oy kullanan 226 seçmenden muhtar adayı mevcut muhtar Ahmet Kurt ile Turan Bircan 101'er, Mehmet Erhan Torun 3 oy aldı, 21 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeniden yapılan sayımda da oyların eşit çıkması üzerine muhtar adayı Bircan, Kurt'a verilen oylardan birinin geçersiz olduğunu ileri sürerek İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Kurulun yaptığı değerlendirme sonrası oyun geçersiz sayılmasına hükmetmesi üzerine Bircan, tek oy farkla muhtar seçildi.

Turan Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyların tekrar sayılması sırasında kullanılan oylardan birinin usulüne uygun olmadığını görünce itiraz ettiğini söyledi.

İtirazının kurul tarafından değerlendirildiğini anlatan Bircan, "Kurt'a verilen oy geçersiz sayıldı. Böylece 1 oyla Halitağalar köyü muhtarlığını ben kazanmış oldum." dedi.

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