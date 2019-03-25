Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İtirazımız, karşı ittifakın içinde PKK'nın olması, HDP'nin olması. Kimse kimseyi kandırmasın. Bugün HDP, PKK'nın talimatı, izni olmadan bir adım atamaz, bir kelime söyleyemez." dedi. Antalya'da Kaleiçi Saat Kulesi yanında düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, dünyanın çok hızlı ve değişken olduğunu, geçiş sürecini yaşadığını söyledi. Böyle bir durumda fırsatların, tehditlerin, sınamaların ortaya çıktığını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin de sınamaların üstesinden gelebilmesi için daha güçlü, daha istikrarlı ve ekonomik açıdan da daha fazla büyümesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin geçmişe göre iyi, ama geldiği nokta açısından yetersiz olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ülkenin daha iyi noktalara ulaşması gerektiğini bildirdi. Fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine değinen Çavuşoğlu, girişimci ve insani dış politikada ülkenin yararına olacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içinde olduklarını kaydetti. Kalkınmanın şehirlerden başladığını, bir kentin güçlülüğünün o ülkeye yansıdığını ifade eden Çavuşoğlu, "Antalya, Türkiye için çok önemli bir ildir. Antalya ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur. Antalya ne kadar gelişirse dünyadaki imajımız da o kadar olumlu bir şekilde değişir. Son 5 yılda Menderes Türel kardeşimizin yaptığı hizmetlerle Antalya'mız çok farklı bir noktaya geldi." diye konuştu.

Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi, NATO toplantıları, EXPO'nun, THY Golf Turnuvası etkinliklerinin kent ve ülke açısından önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, buna benzer etkinliklerin sayısının artması gerektiğini ifade etti. Antalya'nın dünyada en dayanıklı şehirler içinde yer aldığını aktaran Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletlerin en güçlü şehirler ağında Antalya var. Sayın Menderes Türel de bu toplantılara ev sahipliği yapıyor. En son İpek Yolu Belediyeler Birliğinin toplantısına da burada ev sahipliği yaptı. Kendisi de diplomasimize katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu. İttifakların demokrasinin gereği olduğunu belirten Çavuşoğlu, yeni sistemle artık "yüzde 10" diye bir seçim barajı sorununun kalmadığını söyledi. Tüm partilerin ittifak kurarak Meclise girdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "İttifakımız Cumhur ittifakı. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber AK Parti olarak bu ittifakı kurduk. Vatanını, milletini seven insanlar olarak biz ülkemizin önündeki tüm tehditleri ve engelleri kaldırarak yoluna, hedeflerine ulaşması için bu ittifakı kurduk. Çünkü bugün çok güçlü olmamız gerekiyor." dedi.

Bugüne kadar hiçbir siyasi partilere ve o partilere oy vermiş insanlara ayrım yapmadıklarını, saygılı davrandıklarını söyleyen Çavuşoğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a da gereken saygıyı, hürmeti samimi bir şekilde gösterdiklerini bildirdi. - "Hangi güç birleştirdi" Siyasi partilere ve görüşlere her zaman saygı gösterdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "İtirazımız, karşı ittifakın içinde PKK'nın olması, HDP'nin olması. Kimse kimseyi kandırmasın. Bugün HDP, PKK'nın talimatı, izni olmadan bir adım atamaz, bir kelime söyleyemez. Antalya'da doğudan, güneydoğudan gelip yerleşen, uzun yıllar Antalya'da yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimiz var. Kürt kökenli kardeşlerimizle de hiçbir sorunumuz olmadığı gibi Antalya ekonomisine yaptıkları katkının da farkındayız." Çavuşoğlu, Kürt vatandaşları asla PKK ile bir tutmadıklarına işaret etti. Bugün Antalya'da ve ülke genelinde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin listelerinde HDP kontenjanından girenleri terör örgütü PKK'nın belirlediğini kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'da listelere giren kişilerin 'Öcalan'a özgürlük' demesi tesadüf değildir. Bizim itirazımız buna. Neden bu terör örgütüyle ve uzantısıyla ittifak kurmak zorunda kaldınız? Bunu izah etmeniz lazım. Artık PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor musunuz? Bundan dolayı mı? Biz 'beka' derken, siz 'beka problemi yok' derken neyi kastediyorsunuz. Biz terör örgütlerini sayıyoruz, bunlarla mücadele ediyoruz, içeride ve dışarıda bunlardan bahsediyoruz. Bunu izah etmeniz lazım. Eğer PKK'yı hala terör örgütü olarak görüyorsanız bu sefer, öyle gördüğünüz halde sizi birleştiren nedir, kim sizi bir araya getirdi? Neden? Bunu da açıklamak zorundasınız. Hangi güç farklı farklı görüşlerden olan partileri, PKK'yı, FETÖ'yü ve tüm terör örgütlerini aynı çatı altında birleştirdi? Bu konuda izahta bulunmak zorundalar. Neden Antalya'da PKK'nın kontenjanından belediye meclis üyesi adayları var? Bunu da açıklamak zorundasınız. Ben biliyorum bunun sebebini, biliyorum ki bunlar, artık Antalya'nın da rantına göz diktiler. Çünkü kendi belediyelerinin olduğu yerlerde kayyumlar var, artık PKK'ya oralardan para gitmiyor, o paralar hizmete gidiyor. Şimdiden tehdit etmeye başladılar. 'Bizim oylarımızla seçildiklerini bilecekler, bizden izinsiz adım atamayacaklar' diyor Temelli, o partinin eş başkanı. Buna cevap veremiyorsun, neden veremiyorsunuz? Bunu izah etmek durumundasınız. Çekindiğinizden mi yoksa başka bir sebep mi var? Bu konuda Türk milleti olarak izahata ihtiyacımız var. Bunu görmek istiyoruz. Bunu siyaseten söylemiyorum, bir ülkenin bekası için söylüyorum."

HDP'nin toplantılarını ya da mitinglerini 'halk ayaklanması' olarak adlandırdığını belirten Çavuşoğlu, "Bu cesareti bunlara kim veriyor, bunlar nereden alıyorlar bu gücü?" diye sordu. Bunları sorgulamak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Söylediklerimde yalan yok, abartı yok, iftira yok. Sadece Dışişleri Bakanı olarak değil, Antalya, Türkiye sevdalısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak soruyorum, cevabını da istiyorum. İşte vatanını, milletini seven herkes hangi partiye oy verirse versin, bu gerçekleri de göz önünde tutması lazım." diye konuştu. Çavuşoğlu, Türel'in ve Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in önemli projeleri olduğunu anlatarak 31 Mart için destek istedi. - "Aramızda bebek katiline özgürlük isteyenler yok" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'nın dünyanın en güzel kenti olduğunu belirterek, bu güzelliklere güzellik katmak, huzurunu, refahını korumak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Antalya'ya önemli hizmetler yaptıklarını aktaran Türel, bunları halkın desteği ve sabrı ile gerçekleştirdiklerini kaydetti.