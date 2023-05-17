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İtirazlar sonuç verdi, Isparta'da milletvekili dağılımı değişti! AK Partili isim duyurdu

17.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçim sonuçlarına yönelik itirazlar sürerken, Isparta'da milletvekili sayıları değişti. AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, merkez ilçe seçim kuruluna itirazlarından sonra yapılan düzeltmeler sonucu, partisinin kentteki milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini bildirdi.

İtirazlar sonuç verdi, Isparta'da milletvekili dağılımı değişti! AK Partili isim duyurdu

14 Mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili birçok il ve ilçede itirazlar yapıldı. YSK'ya yapılan itirazlar kamuoyunda gündem yaratırken, itirazların yapıldığı yerlerden biri de Isparta oldu. AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, AK Parti Isparta İl Başkanlığındaki toplantı salonunda yaptığı açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin ilçe seçim kurulunun bazı birleştirme tutanaklarında maddi hatalar tespit ettiklerini söyledi.

Hatalar nedeniyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını belirten Keskin, sürecin sükunetle takip edildiğini dile getirdi.

AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI ARTTI

Keskin, ilçe seçim kurulunca başvurularının incelendiğini kaydederek, "Düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulunun son verilerine göre AK Parti'nin Isparta'daki oyu 96 bin 634, İYİ Parti'nin ise 48 bin 270 olarak bulunmaktadır. Bu veriler ışığında Isparta'dan AK Parti'nin iki milletvekili çıkardığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

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Keskin, 28. dönemde TBMM'de Isparta'yı AK Parti adına Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'un temsil edeceğini kaydetti.

Osman Zabun da Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Şu andaki verilerden yola çıkarak sizlerle paylaştığımız tablo budur. İnşallah bu süreçler tamamlandıktan sonra hukuki bir süreç olmadığı takdirde tablo Isparta AK Parti'nin iki milletvekiliyle temsil edeceğini göstermektedir." dedi.

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(AA)


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