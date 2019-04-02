HABER

"İtirazlar, sonucu değiştirecek nitelikte"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: - "Maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345'e düşüyor. Sandık sayısıyla düşündüğümüz zaman, her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345'e düşüyor. Sandık sayısıyla düşündüğümüz zaman, her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte." dedi.

Yalova Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Büyükgümüş, belediye başkanlığı seçimleri için bugün saat 14.30 itibariyle itirazlarını Merkez İlçe Seçim Kurulu'na ilettiklerini ve itirazların değerlendirildiğini belirtti.

Büyükgümüş, kendilerine emanet edilen oyların güçlü şekilde takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Tespit ettiğimiz maddi hatalar var, sandık birleştirme tutanakları oluştururken. Bunları da sunduk. Geçersiz oy var. Yani bu maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345'e düşüyor. Sandık sayısıyla düşündüğümüz zaman, her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte. Çok az yani. Her sandıkta kullanılan oyu düşündüğümüz zaman 1 oy küçük bir rakam. Burada etraflıca gayet güzel bir çalışma atmosferinde ele alınıyor. Biz de burada hem adayımız hem il başkanımız hem milletvekilimiz olayın takipçisiyiz."

Büyükgümüş, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki belediye başkanlığı seçimine de itiraz ettiklerini belirterek, "Orada 2 oy farkıyla geride gözüküyoruz ama bizim elimizdeki donelerde burada da seçimi kazandığımız gözüküyor. Onun da itirazlarını yaptık. İlçe Seçim Kurulu değerlendiriyor." şeklinde konuştu.

- CHP'nin Çınarcık ilçesindeki itirazı

CHP'nin Çınarcık ilçesindeki itirazıyla ilgili de bilgi veren Büyükgümüş, şu anki rakamlara göre AK Parti adayının 16 oy farkla önde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İlçe Seçim Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Yarın saat 09.00'da bir hususu daha görüşmek için bir araya gelecek ama hem itirazların konuları hem edilme şekli bakımından seçim sonucunu değiştirecek yahut başka bir karara neden olabilecek herhangi durum yok. Arkadaşlarımızın da demokratik hakkıdır. Gelirler itirazlarını ederler ama şu an itibariyle onların da sahip olduğu itiraz süresi bitti. Başka bir duruma itiraz edemezler. İtirazları da göz önünde bulundurulduğu zaman biz şunu söyleyebiliriz; Çınarcık'ın belediye başkanı Numan Soyer'dir. İnşallah sayımlar, dökümler, buradaki çalışmalar da bittiği zaman, merkezde de karara bağlandığı zaman Yalova'nın belediye başkanı Yusuf Ziya Öztabak olacaktır."

Basın açıklamasında Büyükgümüş'e, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile Çınarcık Belediye Başkan Adayı Numan Soyer eşlik etti.

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Zonguldak'ta iki beldedeki geçersiz oylar tekrar sayılıyorZonguldak'ta iki beldedeki geçersiz oylar tekrar sayılıyor
Kelkit'te seçim sonuçlarına itirazKelkit'te seçim sonuçlarına itiraz
Anahtar Kelimeler:
itiraz seçim Yalova

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.